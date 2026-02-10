Линдзи Вон след падането: Опитах, скочих, провал е, ако не го направя

Линдзи Вон оправда решението си да застане на старт на в олимпийското спускане в Кортина, завършило с падане и нова тежка травма. 41-годишната американка пусна първа публикация в социалните мрежи след инцидента и последвалите две операции на счупения крак.

„Скъсаните връзки и предишни контузии нямат никакво отношение с падането ми – гласи част от изявлението. - Неделята не завърши по начина, по който се надявах, но физическата болка не ме кара да съжалявам, че участвах. Олимпийската ми мечта не завърши така, както се надявах. Краят не бе приказен, но животът е такъв. Осмелих се да преследвам мечта и положих много труд, за да я осъществя. Опитах, мечтах, скочих. Единственият провал в живота е да не го направиш“.

А баща й Алън Килдоу смята, че това е краят на кариерата на дъщеря му.

„Тя е на 41 години и това е краят на кариерата ? – заяви Килдоу, който спи в болничната стая на Линдзи в Италия. - Няма да има повече ски състезания за Линдзи Вон, стига аз да имам какво да кажа по въпроса. Тя познава физическата болка и е способна да се справи с нея“.

Другата голяма звезда на американските ски Микаела Шифрин също не започна по най-добрия начин олимпиадата. Рекордьорката по победи в Световната купа не успя да се възползва от преднината, спечелена от Брийзи Джонсън в спускането и със слаб втори манш в слалома остави американския тим на четвърто място в отборната комбинация. Титлата грабна Австрия (Ариане Радлер/Катарина Хубер) с 5 стотни пред германките Кира Вайдле-Винкелман и Ема Айхер, а с бронза остана вторият дует на САЩ Жаклин Уайлс/Пола Молцан.