Олимпиец от САЩ и поп звезда на Супербоул възмутиха Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп не е склонен да се дава нито на спортни звезди, нито на поп знаменитости. Обект на гнева му стана състезателят по фрийстайл ски Хънтър Хес, който участва на олипмиадата в Милано/Кортина и обяви, че представлява само тази „част от САЩ, която споделя моралните му принципи“. Така той се присъедини към доста спортни лица от страната начело с тенисистката Коко Гоф, които подчертават, че не се идентифицират в всичко, което се случва в родината им.

„Ако той не иска да представлява страната си, не трябваше изобщо да опитва да влезе в олимпийския отбор – отговори Тръмп. - Трудно е за американците да подкрепят такъв спортист“.

Американският президент изказа възмущение и от шоуто на почивката на Супербоул, което по традиция събира повече внимание от самия финален мач за титлата в НФЛ. Главната звезда бе пуерториканският латино рапър Бед Бъни, който на практика бойкотира английския език.

„Това беше най-лошото шоу в историята и представлява обида за величието на Америка – бе мнението на Тръмп. - Никой не разбира нищо на това момче, танците му са отвратителни, а го гледат деца от САЩ и целия свят.“

Нападки си навлече и тенис легендата Серина Уилямс, която се появи в реклама на продукт за отслабване с твърдението, че благодарение на инжекциите свалила 15 кг. А новакът във Формула 1 Кадилак реши да представи новия си болид тъкмо на шоуто в Калифорния, докато пилотът на Ферари Люис Хамилтън се появи публично със светската дама Ким Кардашиян и това засили слуховете, че двамата имат връзка.