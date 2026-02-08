Тенисистите отстъпиха на Белгия за купа "Дейвис"

България не успя да влезе в битка за място на финалите в Световната група за купа „Дейвис“, след като загуби с 0-4 победи от Белгия в пловдивската зала „Колодрума“. В мача на двойки Александър Донски и Пьотър Нестеров дадоха страхотен отпор на класния дует на гостите Сандер Жил/Йоран Флийген, но отстъпиха с 6:7 (5), 6:7 (3), като и в двата тайбрека приключиха след двойни грешки – по една на двамата.

В първия ден тимът ни претърпя две поражения в срещите поединично – Александър Василев загуби с 3:6, 3:6 от Рафаел Колиньон, а Илиян Радулов спечели единствения сет за България при 7:6 (3), 4:6, 1:6 срещу Александър Блокс. Така останалите срещи бяха обезсмислени, което даде шанс на резервата Иван Иванов да опита силите си срещу първата ракета на гостите. Но Колиньон отново беше прекалено силен – 6:2, 6:2, което бе третата му победа над български тенинист от началото на годината, тъй като на старта на сезона в Бризбейн той надигра и Григор Димитров.

„Малко не ни достигна да постигнем победи в един-два мача и днес можеше да се случи малко по-различно да се развият срещите, но това е тенисът и приемаме нещата каквито са – заяви капитанът на българския отбор Валентин Димов. - Уверен съм, че през септемвври ще сме на по-високо ниво“.