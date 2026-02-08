Биатлонът стартира с 16-о място на олимпиадата

С 16-о място в смесената щафета даде начало на участието си на зимната олимпиада националният ни отбор по биатлон. На пистата в Антхолц-Антерселва Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова използваха 15 допълнителни патрона и преодоляха трасето за 1:07:46,0 часа, като останаха на 3:30,05 минути от шампионите от Франция.

С огромен принос за златото бе Жулия Симон, която свали всичките десет мишени на последния пост и остави на 25,8 секунди звездата на домакините Лиза Витоци, а с това и „скуадра адзура“. Френският тим допусна общо 7 грешки (всичките с цена на допълнителен патрон), докато италианците бяха по-точни (5 презареждания). Германия взе бронза също с пет грешки (но 1 наказателна обиколка и 3 допълнителни патрона) и изоставане от 1:05,3 мин.

„Определено можехме да сме и по-напред, аз имах шанс да мина поне три позиции, ако бях използвала един резервен патрон по-малко – заяви Милена след финала. - Но така е в спорта. Изкарах доста тежко заболяване, пропуснах много стартове, не мога да преценя доколко това ми се е отразило. Чувствах се добре, условията на трасето са перфектни и се надявам в следващите състезания да се справя по-успешно“.

Програмата в биатлона продължава във вторник с индивидуалното състезание за мъже на 20 км.