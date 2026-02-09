Зографски след 32-о място на олимпиадата: Това е провал

Българинът Владимир Зографски беше крайно недоволен от представянето си в днешното състезание на малката шанца в Предацо на олимпийския турнир по ски-скок от Игрите Милано-Кортина 2026.

32-годишният Зографски даде 32-и резултат в първия си опит и отпадна от надпреварата, тъй като за втория скок продължават само първите 30. Час преди старта той направи и пробен скок, в който постигна 95.0 метра и беше 33-и, като след приземяването в него видимо беше недоволен.

В двата тренировъчни дни той се представи значително по-добре, като на два пъти преодоля 100-метровата граница, но в състезанието не успя да повтори това постижение.

"Няма как да съм доволен при такива слаби скокове. Показах силни резултати по време на тренировката, във форма съм, всичко вървеше добре, но ето че двата най-слаби скока през сезона се получиха именно днес на Олимпийските игри", заяви Зографски.

"Вероятно е и психология. Всички чувстваме някакво напрежение, все пак са Олимпийски игри, но честно казано такива слаби скокове мисля, че никой не участваше. Като цяло малко прегорях и направих изключително слаб скок. Причината е изцяло в мен. Вината си е изцяло моя. Условията бяха прекрасни за скокове. По-добри от първата тренировка и вчера от втората", допълни той.

"Като цяло днес имах някакви проблеми със симетрията и при пробния опит, и при първия скок. Това е нещо, което коства изключително много метри в полета и с такива проблеми няма как да се скочи далеч. При първия и при третия тренировъчен скок имах подобни, но след това изчистихме нещата и мислех, че всичко е отминало, но явно не е. Сега ще анализираме да видим къде и какво се случи. Неприятното е, че двата най-слаби скока се получиха именно на състезанието на олимпийските игри. Честно казано се чувствам в добра форма, сезонът вървеше добре, тренировките вървяха добре. Това е изцяло провал", каза още българинът.

Той се надява да се представи по-добре в състезанието на голямата шанца на 14 февруари.

"Би трябвало да си взема поука и да подходя по-спокойно, така че да мога да направя по-добър резултат, да мога да си направя скоковете", каза разочарованият Зографски.