Спортист на годината – на 25 февруари

На 25 февруари ще е церемонията по награждаването на призьорите от 68-ата анкета за Спортист на годината на Българската асоциация на спортните журналисти. Домакин на събитието отново е столичният хотел Hyatt Regency Sofia, а основер спонсор – букмейкърът WINBET.

Освен спортистите, попаднали в призовата десетка, ще бъдат отличени отбор номер 1 за 2025 г., както и най-добрият спортист с увреждания. Съвместно с церемонията ще бъде награден и победителят в традиционната анкета на в. „Труд“ за треньор на годината, в която взеха участие 25 спортни редакции на национални медии. За втора година ще бъда присъдена и специалната награда „Вдъхновение“, учредена от БАСЖ и WINBET, която се връчва на значима личност, която има принос за развитието на българския спорт. Ще бъдат връчени и специални награди – с уважение към спортисти за техните постижения и примера, който дават на следващите поколения.

Засега са известни класиралите се в топ 10 на анкетата (по азбучен ред) – Алберт Попов (ски-алпийски дисциплини), Александър Везенков (баскетбол), Александър Николов (волейбол), Божидар Саръбоюков (лека атлетика), Иван Иванов (тенис), Карлос Насар (вдигане на тежести), Никола Цолов (автомобилизъм), Симеон Николов (волейбол), Стилияна Николова (художествена гимнастика) и Тервел Замфиров (сноуборд). А за приза за отбор ?1 в конкуренция са две национални селекции по волейбол – мъжкият тим на Джанлоренцо Бленджини, спечелил сребро на мондиала във Филипините, както и тимът за девойки, воден от Атанас Петров, световен шампион от Осиек (Хърватия).