€8,675 млн. от бюджета за старта на Джирото

Министерският съвет в оставка одобри финансиране за 2026 г. в общ размер 8 675 675,00 евро за за обезпечаване на дейности във връзка с провеждането на територията на България през май 2026 г. на Гранде Партенца от Джиро д'Италия – първите три етапа от гранд тура в колоезденето. Средствата са разпределени по бюджетите на ММС, Министерството на туризма, Министерството на здравеопазването, МВР и МРРБ (за изпълнение на дейности от компетенциите на Агенция „Пътна инфраструктура“).

В началото на януари кабинетът в оставка одобри финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. в размер на 15 млн. евро за първия гастрол на голяма колоездачна обиколка у нас.