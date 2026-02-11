Саръбоюков с рекорд в света за сезона - 8,45 метра в скока на дължина

Божидар Саръбоюков постави нов национален рекорд в скока на дължина от 8.45 метра по време на международния лекоатлетически турнир в зала в сръбската столица Белград. Постижението му е най-добър резултат в света за сезона в дисциплината.

Българинът подобри собственото си върхово постижение от преди три дни 8.39 метра, поставено в Мец (Франция).

Възпитаникът на Димитър Карамфилов постигна този резултат в петия опит. Така той излезе еднолично като номер 1 в света за сезона, след като до момента делеше първата позиция с актуалния световен шампион в зала и на открито Матия Фурлани с по 8.39 метра.

Атлет номер 1 на България за изминалата година, в която стана европейски шампион на закрито в Апелдоорн, започна с 8.23, после 8.26, 8.29 и 8.45, а в другите два опита имаше фаул. Постижението на Саръбюков е и рекорд на турнира.

Българинът победи носителя на всички възможни титли в скока на дължина Милтиадис Тентоглу (Гърция), който остана втори с 8.27 метра, а бронзовият медалист в зала от Световното първенство в Глазгоу през 2024-а Кери Маклауд (Ямайка) се нареди трети с 8.22.

Преди това на същия турнир Христо Илиев подобри националния рекорд на 60 метра в зала. Той записа 6:54 секунди, а постижението му е с 4 стотни по-добро това на легендата Петър Петров, поставено на 25 февруари 1978 година в София. На финала Илиев остана четвърти с 6.66 секунди, а победител е Доминик Иловски (Унгария) с 6.52.

"Поздравления за новия национален рекордьор на 60 метра! Христо Илиев записа 6:54 секунди в сериите на 60 метра на турнира в Белград и подобри с 0:04 секунди историческото досегашно топ-постижение на Петър Петров! Изключително щастлив съм, че станах свидетел на живо на този невероятен успех за българската лека атлетика! Честито на треньорката на Христо - Валя Демирева, както и на цялото ни атлетическо семейство!", написа президентът на БФХГ Георги Павлов в социалните мрежи.

Постижението му е също и покрит норматив за участие на Световното първенство в зала в Торун през март.

Другият българин на 60 метра Никола Караманолов завърши пети в своята серия с 6.72 секунди и не успя да продължи напред.

Атлетка номер 1 на България Пламена Миткова подобри личния си рекорд за сезона, след като постигна 6.44 метра на същия турнир, но остана четвърта в крайното класиране.

Победителка с 6.61 метра стана представителката на домакините от Сърбия Милица Гардашевич.