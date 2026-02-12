Олимпийска шампионка предаде ЛГБТ, сгоди се за мъж

Отборът на ЛГБТ е пред този на САЩ в класирането по медали, гърмяха либералните медии в първите дни на олимпиадата. И даваха за пример първата шампионка именно на „страната на свободните“ в Милано/Кортина – Брийзи Джонсън. Преди няколко години скиорката се обяви за бисексуална, въпреки че не даваше кой знае каква конкретна информация за личния си живот.

Титлата в спускането не промени кой знае какво в публичния образ на Брийзи (която сама сменя името си от рожденото Бриана, както е кръстена на баба си), но всичко вече е различно след падането на супер-г. Ударът в предпазните мрежи бе доста сериозен и след него Джонсън изглеждаше дезориентирана и не успя веднага да слезе със ските до финала. Но веднъж озовала се долу, се оказа, че в живота й предстои още по-сериозна промяна – на колене с пръстен в ръка я чакаше приятелят и Конър Уоткинс, бивш играч в колежанското първенство по американски футбол.

„Да!“, отговори Брийзи, която вече е сгодена и явно отпада от списъка със спортни икони на ЛГБТ „общността“.