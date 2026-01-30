Преди финала на Аустрелиън оупън - Джокович още е жив, Алкарас още е здрав

Новак Джокович още може да повали шампионите на световния тенис от върха и със сигурност ще се опита отново да го запази за себе си! На 38 години Джокера детронира Яник Синер по пътя към финала на Аустрелиън оупън след петсетова битка, спечелена с 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.



Сърбинът на два пъти изоставаше в сетовете, но даде недвусмислен отговор на нападките, че в играта му в Мелбърн липсвал хъс. Ноле показа най-доброто от арсенала си и влезе в ума на иначе „ледения“ Синер. Италианецът бе спечелил предишните им пет сблъсъка, някои от тях доста убедително... но Джокович има десет титли на централния корт „Род Лейвър“.

Мачът може би щеше да влезе в историята и като един от най-оспорваните полуфинали, но бе веднага след новия „рекордьор“, в който Карлос Алкарас се справи с Александър Зверев – 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4), 7:5 за 5:27 часа. Това вече е най-дългият полуфинал в историята на австралийския турнир от Големия шлем, а Карлитос продължава да мечтае за „кариерен“ шлем, тъй като вече има трофеи от другите три. Засега е най-младият с полуфинали на четирите...

Имаше и драма в края на трертия сет, когато испанецът изведнъж поиска и получи медицинска помощ, а първата ракета на Германия скочи да се кара на съдийката с довода, че ставало въпрос за схващане, а не за контузия. В крайна сметка Зверев държеше съдбата на мача в ръцете си, когато сервира при 5:4 в петия сет, но и той привърши силите, а Алкарас намери нови отнякъде...

Двамата финалисти ще имат по-малко от два дни за възстановяване до битката им за титлата в неделя, което определено дава предимство на 24-годишния Карлос. Джокера обаче със сигурност ще събере достатъчно „ресурс“, за да се опита да вдигне над главата си 25-и трофей от Шлема...