Бургас отново иска Лигата на нациите

Бургас е основният фаворит за домакин на „българската част“ от Лигата на нациите в мъжкия волейбол догодина. Това обяви кметът Димитър Николов на среща с играчите и ръководството на Нефтохимик 2010, които по-рано този месец спечелиха Купата на България.

„Тепърва предстоят допълнителни разговори, ще бъдат взети решения по домакинството и финансовото обезпечение на спортното събитие – заяви Николов. - Това допълнително ще стимулира интереса на децата и младите хора към волейбола и спорта като цяло“.

Домакинството на изяви на мъжкия национален отбор по волейбол, вече световен вицешампион, се превърна в „ябълка на раздора“ между Варна и София, след като столицата „иззе“ правото да приеме европейското първенство през септември тази година. Последният турнир от Лигата на нациите у нас бе именно в „Арена Бургас“ миналото лято.