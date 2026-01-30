Акт на политическа малограмотност

Безпрецедентен гаф на българската външна политика и на българското правителство - влизането на България в Съвета за мир без съгласието на НС

Традиционно външната политика на България през последното столетие е известна със своята посредственост, непоследователност, провали, сервилност в обслужване на чужди интереси. Парадоксалното е, че през същия период българската държава е разполагала с добри и опитни международни кадри. И за двете световни войни почти всички ръководители на българските дипломатически представителства са били категорични, че е огромна непоправима грешка съюзяването с Германия. Ръководните политически фактори - Кобургите, не са искали дори да чуят за мнението на дипломатите ни, защото техните династически интереси мотивират съюза с германците.

В продължение на 80 години българската дипломация, която най-добре е запозната с пагубната същност на македонизма, не е преставала да бие тревога, да предлага, да настоява, да моли и инициира решителен отпор на македонизма. През целия този следвоенен период той не е пропуснал нито един ден да не ругае, сатанизира българския народ и държава, грубо да фалшифицира и присвоява цели периоди от неговото минало. Нашите политици, както след 1944 година, така и след 1989-та досега остават глухи, неми и слепи към воплите на българските дипломати.

Днес за пореден път българската, европейска и световна общност е сюрпризирана от безпрецедентен гаф на българската външна политика и на българското правителство - влизането на България в Съвета за мир без съгласието на НС.

Но защо беше допуснат този скандален гаф? Очевидно за да обслужи нечии лични интереси. Според твърдения в медиите този акт е дело на хора, които са зависими от външни фактори. Възможно е и да са прави. Но в случай на зависимост на български политик, включително и заемащ висок управленски пост в държавата, международната практика е категорична: Зависимата персона е длъжна незабавно да депозира оставката си и напусне поста, който заема. Докато не си изчисти името, заради което е държан с компроматериали, няма право да се занимава с политика.

Българската общественост и съответните държавни институции са сигнализирани от една от най-компетентните служби на нашия съюзник САЩ, за прояви и нарушения на закона от конкретни лица. Реакция на българските властови институции няма. Разбира се такава позиция на снишаване и търпимост към компрометирани или заподозрени нарушители остава единствено за сметка на името и авторитета на България.

Многовековната международна практика свидетелства по безспорен начин, че най-големи вреди на една държава са нанасяни от персони, които са държани с компромати от чужди служби и са били принуждавани да изпълняват разпореждания във вреда на собствената си държава.

В случая ние подкрепихме една инициатива на президента Тръмп, към която нашите съюзници от ЕС имат много сериозни резерви. И с право! С такива радикални идеи, с напускането на над 60 международни организации и игнориране на ООН, нов световен ред трудно може да се изгради.