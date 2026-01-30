Тайните на китайския зодиак в Годината на коня

Според една легенда Буда организирал състезание с 12 животни, според друга - искал да се сбогува с тях

Над половината китайци вярват в силата на 12-годишния зодиак

Родените под знака на Коня ги чакат нови възможности, стабилност и приключения

Ерин Блейкмор

Вие сте плъх, вол, тигър, заек, дракон, змия, кон, коза, маймуна, петел, куче или прасе?

Този въпрос е в основата на китайския зодиак - древна астрологична система, която все още е актуална не само в китайската култура, а и по целия свят. Изобилстваща с митове и легенди, тя свързва всяка година с конкретно животно и приписва личностни черти на родените под съответния знак.

Китайската Нова година през февруари 2026 г. ще отбележи началото на годината на Коня. Но откъде произхожда зодиакът и защо остава толкова значим в съвременен Китай?

Древният произход на китайския зодиак

Познат още като Шън Сяо или Шу Сян, произходът на зодиака е обвит в легенди. Най-популярните разкази твърдят, че системата се появява след митично състезание между животните, организирано от Буда или Нефритения император, божествена фигура в китайската народна религия.

Според един мит Нефритеният император решил да създаде календар, основан на животни, и поканил всички животни да преминат през река или да се явят в двореца му. Редът, в който пристигнали, определил подредбата на зодиакалните знаци. Така всеки 12-годишен цикъл започва с плъха и завършва с прасето. В различните версии на легендата характеристиките на всяко животно обясняват мястото му в цикъла. Хитрият плъх например е първи, защото, както гласят митовете, се качил на гърба на следващото животно - вола.

Друга легенда гласи, че животните не се надпреварват, а присъстват на прощалния банкет на Буда преди напускането му на Земята. Подредбата им в зодиака следва реда, в който са пристигнали на тържеството.

Макар точната дата на създаване на зодиака да е неясна, смята се, че 12-те животински знака се използват още през периода Джан Гуо или Воюващите държави (V-III в. пр. н. е.). Популярността им нараства постепенно, а около VI век те вече са кодифицирани и се превръщат в устойчиви културни символи.

12-годишният цикъл

Днес 12-годишният, базиран на лунния календар зодиак, е най-известната зодиакална система в Китай, но той не е единствената астрономическа система в китайската култура. Системата „Двадесет и осем жилища“ проследява движението на Луната по небесния екватор (мислена линия на небето, която представлява продължението на земния екватор върху небесната сфера) и включва 28 знака. Системата „Стъбла и клони“ се счита за важен начин за планиране или предсказване на благоприятни събития - от името на новороденото до дати за пътуване.

И трите традиции свързват астрономическите явления със съдбата. Както отбелязва историкът Ендимион Портър Уилкинсън, астрономите в Древен Китай са били ключови фигури в императорските дворове, едновременно учени, астролози и писари. Поличбите са били използвани, за да покажат дали владетелят е в хармония с небесния ред. И само астрономите на управляващата династия са имали право да съставят и разпространяват календара.

С течение на времето обаче китайският зодиак се разпространява сред цялото население и се превръща в любима народна традиция.

Някои учени смятат, че 12-годишният цикъл е вдъхновен от движението на Юпитер, който прави едно пълно завъртане по небето приблизително на всеки 12 години, въпреки че цикълът на планетата не съвпада напълно, както отбелязва Адам Смит от Университета на Пенсилвания.

Зодиакалната система е приета в други култури под китайско влияние, но животните понякога се различават. Например в корейските зодиаци има овца вместо коза, а във Виетнам водният бивол заменя вола, котката заменя заека. (Котките се появили в Китай едва преди около 1400 години, след като зодиакът вече същестувал.)

Китайският зодиак в съвременната култура

Въпреки неясния си произход, 12-годишният зодиакален цикъл е устоял на времето и значението му в китайската народна култура и в съвременен Китай е неоспоримо. Днес зодиакът често се използва при избора на имена, а зодиакалната година на раждане се смята за свързана със семейния живот, личността, късмета и дори съдбата. Тези вярвания, част от китайската народна религия, преживяват възход след края на Културната революция, която потиска китайската история и народните традиции.

През 2012 г. група социални учени оценява броя на последователите на народните вярвания в континентален Китай на около 578 милиона души или приблизително 55% от населението по това време.

Стереотипите, свързани със зодиакалните животни, са толкова разпространени, че влиянието им може да бъде измерено дори чрез икономически показатели или демографски данни. През 90-те години демографът Даниел Гудкайнд установява значителен скок в раждаемостта през 1976 и 1988 г., години на Дракона, както в Китай, така и в китайскоговорящите региони. Причината е широко споделяното убеждение, че детето, родено в годината на Дракона, ще бъде късметлия и ще има успешен живот. В следващите цикли този бейби бум остава, но вече е по-слабо изразен.

Въпреки че науката никога не е доказала връзка между датата на раждане и характера или късмета на човек, вярата в астрологията оформя поведението на хората. Китайският зодиак не е изключение. В продължение на векове вярванията за зодиакалните години са влияели върху това как хората избират партньор, как родителите възпитават децата си и дори върху решенията за наемане на работа в Китай.

Съвременни проучвания показват, че популярните стереотипи влияят и върху склонността към поемане на риск. Изследване от 2022 г., публикувано в Journal of Management Science установява, че хората са с около два процентни пункта по-склонни да предпочитат безрискови инвестиции през собствената си зодиакална година, период, който традиционно се смята за носещ лош късмет. Същият ефект се наблюдава и при корпоративните лидери: през личната им зодиакална година компаниите, които оглавяват, намаляват инвестициите в научноизследователска дейност и придобивания на други компании.

2026: Годината на Коня

В последните години китайският зодиак придобива все по-голяма популярност по света, а честванията на Лунната нова година често черпят вдъхновение от неговата символика. И така, какво да очакваме от предстоящата година на Коня през 2026 г.? Конят традиционно се свързва с отговорност и устойчивост, но и с непокорна енергия, сила и независим дух. Според зодиака 2026 г. може да донесе възможности, стабилност и нови приключения.

(От Nationalgeographic.bg)