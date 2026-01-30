Линдзи Вон и още две се пребиха на спускането в Кран Монтана, състезанието отменено

Кран Монтана донесе лош късмет и на най-добрите скиорки в света, след като спусканенто от Световната купа се превърна в истинско фиаско и бе отменено само след шест стартирали състезателки. Три от тях претърпяха тежки падания, сред тях бе и американската суперзвезда Линдзи Вон, която се опита да се изправи сама, но стана ясно, че имма травма в крака и това може да помрачи олимпийската й мечта за Милано/Кортина. А най-зле изглеждаше норвежката Марте Монсен, която бе откараха с окървавено лице след тежък удар в оградата, докато Нина Ортлиб (Австрия) слезе на собствен ход до финала.

„Видимостта ставаше все по-лоша и ставаше все по-трудно състезателките да се ориентират на пистата – заяви директорът на Световната купа за жени Петер Гердол. - Затова взехме решение да сложим безопасността им на първо място. Всичките шест, които стартираха, допуснаха грешки и бяха в опасност. Знаем, че в нашия спорт има риск, но не бихме желали той да е твърде много...“