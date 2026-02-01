Бургас избра спортист и треньор на годината

Александра Лукоянова и Валентин Николов са спортист и треньор на годината на Бургас за 2025 година. Заслужилите отлети на морския град бяха отличени на специална церемония.

Сред официалните гости бяха кметът Димитър Николов, председателя на Българския стрелкови съюз Весела Лечева, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, зам.- кметовете Диана Саватева и Манол Тодоров, представители на държавната и местната власт, спортни деятели и ветерани.

"С тази церемония ние засвидетелстваме уважение и признание към труда и усилията на бургаските спортисти и треньори. С вашия принос вие сте чест и гордост за нашия град. Община Бургас ще продължава да прави всичко по силите си да насърчава и подкрепя бургаските спортисти", каза кметът Димитър Николов.