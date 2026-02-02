Олимпиада под знака на страха

Покрай започващите в петък зимни олимпийски игри „Милано, Кортина, 2026“ Италия си изкара едно звучно „Fuck you!” Псувнята отпечата завчера на първата си страница влиятелният римски всекидневник „Република“, а после я повториха куп вестници, радиа и телевизии.

Съвсем нормално, защото пращането на Италия на майната й не бе излязло от устата на кого да е, а от тази на големия приятел на президента на САЩ Доналд Тръмп и негов отдавнашен пръв съветник – Стив Банън. Който се бе възмутил от факта, че властите на страната-домакин на снежно-ледената надпревара се били назлъндисвали да разрешат на агенти на печално прославилата се в Минеаполис агенция ICE /Имиграционна и митническа служба – бел.кор./ да охранява американските спортисти на олимпиадата.

„Не искате ICE в Италия, за да ви защитава от терористите и престъпниците, с които сте я напълнили?“ – пита Банън кореспондента на „Република“ в САЩ Паоло Мастролили и натъртва: - Добре, тогава няма да ви пращаме никого, дори ще изтеглим американския отбор от олимпийските игри. Цитирай ме дословно – Fuck you Italia!” /Италия, върви на майната си!“/ След това Банън не пропуска да направи доста нелицеприятен коментар за премиерката Джорджа Мелони: „Тя беше фантастична, а вече се е превърнала в глобалистка - започна да играе по свирката на ЕС, тъй като й трябват пари!“

Все пак гуруто на американската десница не е прав да попържа Италия, защото макар и да имаше спорове между политическите сили на Апенините за уместността от присъствието на игрите на агенти на ICE, в края на краищата въпросът бе решен в тяхна полза. Тоест, както обясни в началото на миналата седмица министърът на вътрешните работи на Рим - Матео Пиантедози, в Италия ще бъдат разположени няколко стотин анализатори от „Homeland Security Investigation“ – разследващото звено на ICE.

Тяхната задача ще бъде да гарантират безопасността на американските делегации на олимпийските игри „Милано, Кортина, 2026“ и да охраняват не само спортистите от САЩ, но и специалните гости на игрите - вицепрезидента Джей Д. Ванс и държавния секретар Марко Рубио. Агентите щели да работят в оперативна зала, разположена в американското консулството в Милано, щели да координират действията си с оперативните центрове на италианските власти и по принцип нямало да патрулират по улиците.

„Хората на ICE няма да бъдат натоварени с никакви функции за поддържане на обществения ред, няма да се занимават и с мигранти, тъй като не могат да извършват операции или услуги за контрол на имиграцията в чужда държава“, подчерта вътрешният министър. След обяснението му обаче побесня кметът на Милано - Бепе Сала, който заяви гневно пред репортери: „Като италианец, а не като гражданин, не се чувствам защитен от Пиантедози, защото той казва: Дори и да дойдат агентите на ICE, какъв е проблемът? Това е милиция, която убива, министре. Можем ли поне веднъж да кажем „не“ на Тръмп?“, запита Сала, но никой не му отговори.

Споровете около присъствието на игрите на агенти на американската Имиграционна и митническа служба, както и планираните невиждани операции за сигурност под контрола и ръководството на италианските власти, накараха редица коментатори да заключат, че „Милано, Кортина, 2026“ започва под знака на страха. Който пишещото братство определи като съвсем закономерен и го оправда най-вече с несигурната международна обстановка на горещи или тлеещи конфликти, на хибридни и асиметрични войни, на кървави терористични акции.

И за да предпазят зимната олимпиада от каквито и да било неприятности, тоест за да осигури нормалното й протичане, Италия ще се изръси поне с 50 млн. евро. Парите ще бъдат похарчени за заплати на 6 хиляди специално командировани на игрите служители на реда, за организацията на 5 „червени зони“ и на зона, забранена за полети, за наблюдение с дронове на районите на състезанията и съпътстващите ги прояви, за специални средства за борба на място с тероризма. Като голямата новост за Италия е съоръжаването на първата специализирана контролна зала за киберсигурност на голямо събитие, способна да наблюдава цялата мрежа и да реагира и на появилата се най-малка опасност.

Като IT специалистите от въпросната зала ще бъдат задължени да поддържат и стратегическата инфраструктура, започвайки с жп-транспорта, който беше атакуван от терористи преди миналите летни игри в Париж. Освен 6000-те хиляди полицаи, карабинери, финансови гвардейци, военнослужащи и нарочно обучени снайперисти, още 570 служители на силите на реда ще формират специални мобилни звена с нови и бързи автомобили.

Планирани са също така специфични подкрепления на звената за предотвратяване на престъпността, на Дивизията за разследвания и специални операции, на пътната, железопътната и граничната полиция, на имиграционните служби и службите за ескорт и охрана на видни личности. Въобще вече задействаната машина за сигурност за зимните олимпийски игри „Милано, Кортина, 2026“ е сложна и усъвършенствана структура, основана на три стълба - дононощно наблюдение, превантивни разузнавателни действия и безпрецедентно разгръщане на сили за киберсигурност.

Изключителните мерки за сигурност сега са съвсем осезаеми в Милано, който на практика от няколко дни е блиндиран град заради церемонията по откриването на олимпийските игри. Тя е насрочена за 6-ти февруари, петък, на прочутия местен стадион „Сан Сиро“, като включва зрелищен спектакъл и запалването на олимпийския огън. Разбира се, ще дефилират и делегациите на страните-участнички в игрите, но големите главоболия на организаторите от олимпийския комитет са свързани с придвижването, настаняването и охраната на високопоставените чуждестранни гости.

Преди няколко дни Вашингтон потвърди присъствието на церемонията на вицепрезидента Джей Ди Ванс и на държавния секретар Марко Рубио. В същото време предварително потвърденото пристигане на френския президент Еманюел Макрон изведнъж стана „вероятно“, тъй като за да го уважат и зарадват, домакините му били отредили на официалната трибуна място до Ванс. Но според плъзналите из Милано слухове, Макрон бил поставил под въпрос идването си, тъй като не желаел да седне до вицепрезидента на САЩ.

Както писа в. „Кориере дела сера“, очевидно Париж все още не е преглътгнал обидния тон, който президентът Доналд Тръмп използва напоследък към френския държавен глава по различни поводи – търговски спорове, сблъсъка покрай Гренландия, сините му огледални очила в Давос и т.н. Вероятно до петък Олимпийският комитет ще намери някакво решение на доста глупавия проблем, а освен това за италианските медии изглежда малко вероятно Макрон да пропусне церемонията. Не само защото неин домакин ще бъде италианският му колега Серджо Матарела, но и защото Франция ще бъде домакин на следващите зимни олимпийски игри. А отсъствието на президента й в Милано би предизвикало истински скандал в олимпийските среди.

Миналата сряда обаче косите на организаторите на игрите настръхнаха, когато от Техеран настояха иранската делегация да бъде охранявана от агенти на Революционната гвардия на Иран, тоест от фамозните бойци-пасдаран. Добре че на другия ден външните министри на ЕС ги обявиха за терористи, та сега италианските сили за сигурност имат основание да им откажат влизане в страната. Но в същото време плъзнаха слухове, че „пасдараните“ щели пак да дойдат на олимпиадата, но под някакво прикритие и така щели да отворят допълнителна работа на свръх натоварените домакини.