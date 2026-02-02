Димо Тонев: Скриха от мен договор за 1 милион марки

Легендата на българския волейбол Димо Тонев гостува в подкаста „Код Спорт“, където за първи път открехна вратата към някои любопитни истории от славната си кариера. Бившият състезател на ЦСКА и Левски разказа за близките си отношения с фамилия Бенетон и разкри кой е скрил от него договор за 1 милион германски марки през 1990 година.

Тонев се върна към инфарктни моменти по време на престоя си в Гърция заради враждата между феновете на Олимпиакос и Панатинайкос, както и към неразказни случки от дългата си кариера в Италия.

А защо Димо Тонев е бил изгонен от стадиона на Фенербахче, когато е посетил Емо Костадинов, как Христо Стоичков го е посрещнал в Барселона и какво е правил Любо Ганев по време на лагерите на националния отбор по волейбол – гледайте в целия епизод.