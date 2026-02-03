Везенков и двама американци в списъка на Минчев за мачовете с Норвегия и Армения

Общо 25 баскетболисти попаднаха в състава на мъжкия национален отбор на България за следващите предквалификационни срещи за Европейското първенство през 2029 година, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Сред назованите са както най-добрият български баскетболист Александър Везенков, така и двама натурализирани американски гарда - Коди Милър-Макинтайър и Дий Бост.

Мачовете предстоят в края на февруари и в началото на март. Националите ще гостуват на Норвегия на 27 февруари, а на 2 март им предстои пътуване до Армения.

Състезателите ще бъдат събрани на лагер от 23 до 26 февруари в Ботевград, след което отборът ще замине за Норвегия.

На 28 февруари директно от Норвегия представителният тим на България ще се отправи към Армения. Баскетболистите ще се завърнат в България на 3 март.

Списък на състезателите, селектирани от наставника Любомир Минчев:

Александър Везенков (Олимпиакос, Гърция)

Коди Милър-Макинтайър (Цървена Звезда)

Дий Бост (Ал Араби, Катар)

Деян Карамфилов (Рилски спортист)

Константин Тошков (Балкан)

Лъчезар Тошков (Миньор 2015)

Мартин Русев (Спартак Плевен)

Георги Герганов (Ботев 2012 Враца)

Павлин Иванов (Спартак Плевен)

Станислав Хинков (Ботев 2012 Враца)

Александър Стоименов (Нови Сад, Сърбия)

Илиян Пищиков (Балкан)

Мирослав Васов (Рилски спортист)

Борислав Младенов (Виена, Австрия)

Иван Алипиев (Римини, Италия)

Христо Бъчков (Рилски спортист)

Николай Стоянов (Черно море Тича)

Йордан Минчев (Кемниц, Германия)

Димитър Димитров (Балкан)

Николай Михайлов (Академик Бултекс 99)

Симеон Лепичев (Пиаца Америна, Италия)

Константин Костадинов (Андора, Испания)

Емил Стоилов (Сант Антони, Испания)

Цветомир Чернокожев (Черно море Тича)

Андрей Иванов (Балкан)

Представителният състав на България има една победа в група B на предквалификациите за Евробаскет 2029, след като се наложи при домакинството си на Армения с 98:88 в края на ноември миналата година и в момента заема второ място в класирането.