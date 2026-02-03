Стоян Добрев отказа да води класиците

Противопоставянето на различни сили в българската борба доведе до първа голяма оставка – треньорът на националния отбор в класическия стил Стоян Добрев напусна поста. Той бе назначен преди по-малко от година, когато Станка Златева встъпи като председател на мястото на Христо Маринов, но голяма част от водещите ни борци отказаха да се подготвят при него, тъй като настояваха да тренират с предшественика му Сослан Фарниев. Именно в класическия стил най-голяма част от добрите състезатели са от ЦСКА, сред тях са олимпийският шампион Семен Новиков и европейският Кирил Милов. Те отхвърлиха поканите на Добрев да се присъединят към централизираната подготовка, което бе задължително условие на Златева, за да бъдат допуснати до международни състезания. Така състезателите на клуба на Гриша Ганчев останаха извън световното първенство в Загреб, на което България спечели един медал (сребро на Юлияна Янева).

Решението на Добрев идва след 40-минутна среща с борците на ЦСКА в първия ден от подготовката. Новиков, Милов и компания присъстваха на тренировката, но не взеха участие в нея. Украинецът с български паспорт обяви, че Добрев е изразил принципно съгласие Фарниев да участва в тренировъчния процес, но в крайна сметка не се е стигнало до съгласие. Не е ясно кой ще заеме поста и дали това ще доведе до връщане на отлъчените борци в националния отбор. Оставката идва дни след скандалите на държавното първенство в Сливен и малко повече от месец преди турнира „Дан Колов-Никола Петров“ в Пловдив, а след два месеца е европейското първенство в Албания.