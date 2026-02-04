Милано – Кортина 2026 поставя рекорд по брой на участници

Домакините на започващите в петък поредни зимни олимпийски игри Милано Кортина 2026 неотдавна се похвалиха пред журналисти, че планетарната спортна проява ще постави нов рекорд по брой на участници. Сигурно е вярно, защото никой не им го оспори, а и да не е вярно няма значение, тъй като наистина състезателите по снежни писти и ледени пързалки ще бъдат наистина много. Защото става дума за над 2800 спортисти от 92 държави, но представляващи 94 националности, тъй като представителите на Беларус и Русия няма да участват в надпреварата, водени от националните си знамена и в родните си отличителни екипи, а ще бъдат включени в безличния отбор „Неутрални индивидуални спортисти“. Нещо повече – те дори няма да дефилират в петък следобед на стадион „Сан Сиро“ в Милано, държани ще бъдат сякаш под карантина и мнозина журналисти вече се чудят как изобщо ще участват след подобно унижение, но тяхна си работа.

Иначе на предстоящата зимна Олимпиада ще има нации – дебютиранти като например Обединените арабски емирства и Гвинея-Бисау, докато Кения, Сингапур, Южна Африка, Уругвай и Венецуела се завръщат в белите игри, след като пропуснаха Пекин 2022. Най-голямата делегация ще бъде тази на Съединените щати с 232 спортисти, охранявани плътно от страховитите ченгета на печално прочулата се американска агенция за борба с мигрантите, следват делегацията на Канада с 207 спортисти, тази на Италия със 196 и т.н. Доколкото до „неутралните индивидуални спортисти“, техният точен брой до сряда не бе известен и само се знаеше, че са допуснати от Международния олимпийски комитет, след като са изпълнили условията за олимпийска квалификация съгласно параметрите, установени от техните индивидуални федерации, а също така отговарят на много строги критерии за неутралност, преценявани непрекъснато от специална международна комисия. Знае се обаче, че „неутралните индивидуални атлети“ ще се състезават в надпреварите по ски – северни дисциплини, фигурно пързаляне, бързо пързаляне с кънки, ски свободен стил, ски на къси писти и ски алпинизъм.

Както стана дума, домакините от Италия ще бъдат представени на „Милано – Кортина, 2026“ от общо 196 спортисти - 103 са мъже и 93 са жени. Това е рекорден брой, надминаващ цифрата от последните „домашни Олимпийски игри“ в Торино през 2006 г., когато бяха повикани да представят италианското знаме 184 спортисти - 109 мъже и 75 жени. Най-младият сред тях е Джада Д'Антонио, който е на 16 години и е обещаващ алпийски скиор, а най-възрастният е 45-годишният Роланд Фишналер, състезаващ се в паралелния гигантски слалом по алпийски сноуборд. Интересното е, че това ще бъдат неговите седми поредни Олимпийски игри. Четиримата италиански знаменосци са ски-шампионката Федерика Бриньоне, състезателката по шортрек Ариана Фонтана, кърлинг-звездата Амос Мосанер и плувкинята и царят на ски-бягането - Федерико Пелегрино. Преди двадесет години Италия се класира на девето място в олимпийската класация по медали с 5 златни и 6 бронзови медала. Това е най-големият брой златни медали за страната без аналог през последните години. В Пекин например италианците спечелиха 17 медала, включително 2 златни и 7 сребърни. Най-добрият италиански резултат обаче датира от 1994 г. на Олимпиадата в Лилехамер, Норвегия - 7 златни и рекорден брой други медали – общо 21. Там например скиорката Мануела Ди Сента например спечелила медали и в петте алпийски дисциплини - два златни, два сребърни и един бронзов.

И един доста неприятен за домакините факт – все още остават непродадени хиляди билети не само за отделни състезания, но дори и за обикновено удостояваната с внимание от безброй почитатели на зимните спортове тържествена церемония по откриването на игрите. Така например до сряда на обяд оставаха незапълнени 10 хиляди места на стадиона „Сан Сиро“ в Милано, където ще бъде официалното откриване на Олимпиадата и за да ги запълнят, организаторите започнаха да прeдлагат два билета на цената на един. А продажбата на билети за Олимпийските игри Милано Кортина 2026 започна още през април 2025 г., но сега излизат наяве редица неуредици, които са й повлияли отрицателно. Ами единственият начин за закупуване на билети е чрез официалния олимпийски портал за заветното документче, там обаче се предлагали и билети за препродажба, като бъркотията била пълна.

Освен това „ножицата“ в цените често е предизвиквала откази, тъй като цените варирали значително и често съвсем необяснимо - например от 30 евро за предварителен мач по хокей на лед за жени в ледения парк „Милано-Ро“ до 1400 евро за билет от за финала по хокей на лед за мъже - едно от най-търсените събития и вече разпродадено. Що се отнася до цените за церемонията по откриването на „Сан Сиро“ в петък, те също са високи без капка атрактивност - местата на четвъртия, последен „етаж“ на прочутото спортно съоръжение започват от 260 евро нагоре, тези на третия етаж са вече 700 евро, на втория етаж - 1400 евро, докато за място на първите редове маняците трябва да се изръсят 2000 евро. В съобщенията си за продажбата „2 за 1“ организаторите обаче не известиха за кои места точно става въпрос.