Ски спускане за жени в Кортина ще има, Вон кара бързо

Женското ски спускане в Кортина д'Ампецо бе „спасено“, след като мъглата над пистата „Олимпия дела Тофане“ се вдигна и позволи провеждането на втората тренировка, ден след като първата бе отменена. Поне една официална тренировка е задължително условие, за да има старт в скоростните дисциплини. А 41-годишната Линдзи Вон застана на старт седмица след кошмарното падане в Кран Монтана (Швейцария), когато скъса коленни връзки, за да даде 11-о време на 1,39 секунди след съотборничката си в американския тим Жаклин Уайлс, която бе най-бърза.

„Да, всичко е наред“, беше лаконичният коментар на Вон след финала. Тя сякаш се чувства по-добре от голямата надежда на домакините Федерика Бриньоне, която доскоро се възстановяваше от тежка травма, получена в края на миналия сезон. Италианката беше първата, завършила успешно тренировъчното спускане, тъй като преди нея двукратната световна шампионка Илка Щухец падна при приземяване след скок и нарани пръстите си в предпазните мрежи.

„Все още кракът ми се подува след каране на ски, има и болки – призна Бриньоне. - Опитвам се да си върна увереността на пистата, тя е нещото, което ми липсва най-много“.