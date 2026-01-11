Избутаха наш биатлонист от пистата

Норвегия спечели мъжката щафета на 4 по 7.5 километра от Световната купа по биатлон в германския зимен център Оберфох, а тимът на България беше дисквалифициран, след като на втори пост Константин Василев напусна очертанията на трасето.

Българският състав започна отлично надпреварата и без нито един допълнителен патрон Благой Тодев предаде трети. Но 22-годишният Василев, който все още няма опит в мъжкия биатлон, излезе извън пистата, след като беше затворен от съперниците си, което не е позволено от правилника. Владимир Илиев и Антон Сипанов продължиха състезанието, след като първоначално на България беше наложена минута наказание, но след финала националите бяха дисквалифицирани.

Състезанието беше изключително оспорвано, а първите пет отбора финишираха в рамките на 5.4 секунди разлика. Норвегия запази 100% си рекорд и спечели надпреварата за 1:20.29,1 час. Йоханес Дале-Шевдал направи две наказателни обиколки на втори пост, но Мартин Улдал и Ветле Кристиансен се пребориха за победата. Исак Фрей беше четвъртият член на отбора.

Норвежците използваха седем допълнителни патрона и финишираха на 2.6 секунди пред Франция с две наказателни обиколки и девет допълнителни патрона, а Швеция е с пасив от 3.8 секунди и 12 допълнителни патрона на третото място. Италия, с новия лидер в Световната купа Томазо Джакомел след двойния успех в спринта и в преследването тази седмица, и домакините Германия за малко не успяха да се качат на подиума.

Лора Христова, единствената българска участника в преследването на 10 километра жени, завърши на 44-о място, а шведката Елвира Йоберг записа втората си поредна победа в Световната купа по биатлон. Тя спечели и спринта на 7.5 километра в Оберхоф преди три дни.

Христова започна с 43-и стартов номер и бе безупречна в първата си стрелба, което й помогна да се придвижи до 32-а позиция. След това обаче тя пропусна по една мишена в оставащите три стрелби и завърши на 44-о място с три грешки и 4:24.5 минути зад Йоберг.

Шведката диктуваше темпото и в преследването в Оберхоф, печелейки победата с една наказателна обиколка във втората стрелба и общо време 31:38.5 минути. Тя завърши с 16.6 секунди пред единствената си конкурентка Суви Минкинен, която записа пети подиум за сезона и четвърто второ място.

Така Минкинен се се изкачи на втора позиция в генералното класиране, изпреварвайки с 16 точки Марен Киркейде. Норвежката имаше много тежък ден в Оберхоф и завъртя шест наказателни обиколки, преди да завърши на 22-а позиция. Минкинен е и начело в преследването с 47 точки пред шведката Ана Магнусон.

Лидер в генералното класиране с 50 точки пред Минкинен е французойката Лу Жанмоно, която днес бе десета.

Последното място на почетната стълбичка зае Хана Йоберг, която направи четири грешки в стрелбата и остана на 1:10.1 минути от сестра си. Тя изпревари в самия край французойката Жюлия Симон, която не уцели две мишени в последната четвърта стрелба.