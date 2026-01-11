Две атлетки с нормативи за световното за девойки на турнир "Академик"

Сияна Бръмбарова и Анжелина Петкова покриха нормативи за световното първенство по лека атлетика до 20 години по време на на турнира „Академик“ - първо състезание от спортния календар на Българска федерация лека атлетика за 2026 година.

Двукратната балканска шампионка за девойки на скок дължина от 2025-а Сияна Бръмбарова (Енерджи Пловдив) пренесе отличната миналогодишна форма в 2026-а с победа на скок дължина при жените с резултат 6.37. Тя започна с 6.21 - само на сантиметър от норматива за Световния шампионат за юноши и девойки под 20 години в Юджийн, САЩ (5-9 август) и във втори опит покори нормата с 6.35 метра.

Нейна подгласничка стана Анжелина Петкова (дъщеря на националния рекордьор на скок дължина Ивайло Младенов), която постигна 5.86, а трета бе Анжелика Митин (Израел) с 5.79.

След скока на дължина Петкова се пробва в тройния скок в специален старт за девойки под 20 години и също покри норматива за Световното за тази възраст с опит от 13.00. Диана Ангелова бе втора с 12.48, а трета позиция зае Сияна Стоянова - 11.89.

В скока на дължина за мъже 16-годишният Стилиян Орлинов, който е финалист от еврошампионата за юноши под 20 години от 2025-а, направи два успешни опита със 7.08 и 7.21, с което вече има нормата за участие за европейското първенство за юноши и девойки под 18 години, съобщават от българската федерация.