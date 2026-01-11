Грозданов и Богданка с Купата на Полша

Капитанът на националния ни отбор Алекс Грозданов стана част от първия в историята триумф на Богданка (Люблин) за Купата на Полша. Шампионът на страната прибави нов трофей във витрината след победа с 3:0 (15, 20, 20) над Асеко Ресовия (Жешув) на финала в Краков, а централният блокировач допринесе със 7 точки за успеха. Големият герой с 15 т. бе кубинецът с полски паспорт Вилфредо Леон.

Венислав Антов пък вече мина 300 точки във френското първенство, след като заби 17 т. за успеха на Туркоа с 3:0 (18, 23, 22) над Сен Назер. От другата страна на мрежата Владимир Гърков се появи в игра едва в третия гейм и отбеляза 3 т.