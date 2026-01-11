Избират „Спортист и треньор на годината“ в Бургас

Предстои официална церемония

Спортните клубове предлагат номинации

Официалната церемония „Спортист и треньор на годината на Бургас за 2025", ще се проведе на 31 януари в Културен дом НХК. Водещи на събитието ще бъдат студенти от филиала на НАТФИЗ в Бургас.

Всяка година Община Бургас отличава най-успешните спортисти и техните треньори, в няколко основни категории : „Спортист и треньор на годината“, „Млад талант“, „Отбор на годината“ и „Спортист с увреждания“.

Спортните клубове имат право да предлагат свои номинации, като излъчват изявени състезатели или отбори с призови класирания през годината.

От отдел „Спорт“ на Община Бургас, вече са приели постъпилите от спортните клубове анкетни предложения и са ги предоставили за разглеждане и попълване.