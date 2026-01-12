Банско приема Световната купа като стандарт в сноуборда

Сезонът в Световната купа по сноуборд е в разгара си, а само месец остава до зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Това е и моментът, в който Белият керван ще мине през България, а станалата традиционна спирка в Банско има още по-голямо значение, тъй като ще е последен шанс за покриване на квоти за най-голямото спортно събитие.

В момента най-добрите сноубордисти са в Бад Гащайн (Австрия), където утре има паралелни слаломи за мъже и жени, а в сряда Тервел и Малена Замфирови ще участват в отборното състезание. И дори в Австрия, която е меката на зимните спортове, подготовката за състезанието е по модела, въведен от Банско.

„Стандартите, които ние в Банско сме наложили през последните години, вече са еталон при провеждането на цялата Световна купа по сноуборд“, обяви директорът на състезанието Виктор Гичев, който е и технически директор на ФИС за Световната купа на една дъска. Той е доволен от времето в пиринския курорт, тъй като студената вълна е дала възможност за подготовка на перфектна снежна покривка на трасето. И то ще издържи дори при температури до 7-8 градуса над нулата, каквито се очакват през уикенда.

Под връх Тодорка в събота и неделя ще има два паралелни гигантски слалома, след което ще стане ясно кои състезатели ще имат право на участие на зимната олимпиада. Именно затова и на старт ще застанат всичките ни най-добри състезатели. Световният шампион Тервел Замфиров, сестра му Малена и бившият носител на Големия кристален глобус Радослав Янков вече имат квоти, но в БФСки се надяват на още – шансове имат Александър Кръшняк и Петър Гергьовски.

„Нашата цел е да имаме пълен отбор от четирима представители при мъжете на олимпиадата, това ще бъде най-доброто, което може да се случи – обяви президентът на ски федерацията Цеко Минев. - Стискам палци да видим българска победа или поне български подиум през уикенда. Ще присъстват 127 сноубордисти от над 20 нации от цял свят. Предизвикателството за нас като организатори е много голямо, но нашите екипи вече имат много голям опит. Надявам, че това, което сме показали до момента пред Световната федерация по ски, че Банско е еталон за провеждане на състезания, ще се повтори и оценката за нас отново ще бъде същата“.

Успешното провеждане на множество големи състезания в ски курорт №1 у нас гарантира на Банско статут на спирка на Белия керван и за следващите години. От следващата година влиза в сила договор с ФИС, според който всяка втора година у нас ще има гигантски слалом и слалом за мъже от Световната купа по алпийски ски, която е най-престижната верига под егидата на световната централа. А в останалите години – или надпревара за жени, или по сноуборд, където двата пола са в „един керван“.