Лъсва естественият ни интелект

Снимка на мъж в работно облекло, който таман слязъл от строежа директно нахлува в банка, за да обмени три бидона с монети, циркулира от ден-два в социалните мрежи. Някои медии дори пробутаха този нескопосан монтаж за реална случка, съответно за репортаж и новина.

Читатели и консуматори на фалшиви новини изпитаха неконтролируемо задоволство и наслада, че някой си българин е наказал горките служители в банката, последна дупка на кавала, с непосилната задача часове наред да броят стотинки.

Не може да спрем технологичния напредък, както не можем да спрем и гората да се разлиства напролет, но откакто технологиите взеха да стават по-умни от очакваното, взе да лъсва постепенно и естественият ни интелект.

На въдицата като лапнишарани се хващат дори хора, за които се предполага, че са над средното ниво на схватливост.

Последно време се чудя що още тормозят децата ни с тангенс и котангенс в училище. Вие познавате ли жив човек на тая земя, на който тангенс и котангенс да са потрябвали в живия живот? Аз не.

Добре, че е шегата да си кажем истината, но по-разумно би било да се въведат нови предмети или теми в часа на класа, които да омекотят предизвикателствата на съвремието.

Например за финансова култура и защо не бива да теглим поголовно бързи кредити веднага след завършване на училище. За компютърна грамотност - как да разпознаваме генерираните с изкуствен интелект изображения, текстове, музика. За критично мислене, логика, права и задължения. За устройството на държавата и разделението на властите. За здраве - масово новите поколения са с плашещо ниски показатели на здравна култура. Очаквано - после търсим чатджипити да ни лекува.

Не на последно място - за информационна култура.

Липсва ни хигиена. Някогашното "Казаха го по телевизора, значи е вярно", плавно се замести с "Прочетох го във фейсбука".

Това са базови стандарти за новия свят, независимо дали ни харесва или не.

И вместо да се радваме, че несъществуващ човек е изсипал три бидона жълти стотинки в някой банков клон, би било редно просто да се поинтересуваме какви са правата ни като граждани в този труден за всички преход от лев към евро.