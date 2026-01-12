Димитър Гърдев, председател на Комисията по европейски въпроси: Годината започна с началото на края на международното право

Разрушаването на ООН ще бъде жесток провал

Без САЩ коалицията на желаещите ще продължава да произвежда меморандуми

Тръмп е изключително решителен президент, Обама и Хилъри Клинтън само се заканваха

Новата 2026 година започна гръмотевично - блестяща операция на САЩ, арестуването на президента на Венецуела Мадуро, отвеждането му в САЩ и изправянето му пред съд в Ню Йорк, заплахи за Гренландия да бъде присъединена към САЩ. Според г-н Димитър Гърдев не трябва да се стига до този безумен прецедент за анексиране на територия на държава членка на ЕС и на НАТО. Според него няма никакво съмнение, че годината започна с началото на края на международното право с отвличането на Мадуро. Гърдев потвърди позицията на България, приета в началото на настоящия парламент за забрана за изпращането на български въоръжени сили на територията на Украйна без това да бъде с мандат на ООН или на организациите, в които България участва.

- Заснето бе впечатляващото Северното сияние, което озари небето над западната част на Гренландия. Гренландци скандират „Не искаме да сме американци“, а президентът Тръмп за пореден път каза, че ще вземе острова по един или друг начин, ако не стане по добрия, то по лошия. Какво става, господин Гърдев?

- Президентът Тръмп заяви многократно, че Гренландия е необходима за сигурността на САЩ от военна гледна точка. Но да се върна малко назад. Още по времето на президента Труман има договор за споделено ползване на Гренландия с въоръжените сили на САЩ. След края на Втората световна война и създаването на НАТО САЩ изградиха огромна военна база там с летища за големите стратегически бомбардировачи Б 52, има и малка атомна централа за поддръжка на тези съоръжения, имаше планове за изграждане на подземни шахти за изстрелване на ракети. После Никсън предложи да купи Гренландия, както и Тръмп още в първия си мандат. Тогава предлагаха 700 милиона рента на година, после каза, че ще я купи за 7 милиарда долара. Датчаните са съгласни там да се настаняват военни сили, те увеличиха и военния си бюджет, но вече е важна и територията на Гренландия. Съвременните технологии разкриха там огромни богатство - над 30 процента от залежите на газ и петрол на Земята са там. А глобалното затопляне дава възможност за постоянното транспортиране на конвои през т. нар. Северен морски път ежегодно и през зимата. Русия изгражда огромен флот от ледоразбивачи, също така и САЩ имат четири и програма за изграждане на нови. А има вече две плаващи атомни централи дават възможност за енергия, с която да се използват ресурсите на Арктика.

- И големият въпрос е кой има право да ги използва тези ресурси?

- Това са само държавите, които имат брегова ивица с Арктика. Русия заема половината поради географията. САЩ имат само една Аляска, Гренландия, както и Канада. След повторното идване на Тръмп в Белия дом, което някои наричат „второто пришествие“, въпросът стои вече изключително на съвсем друга плоскост. На срещата на Путин и Тръмп в Анкоридж Украйна бе само една от темите. Една от другите е за съвместно използване на залежите на Арктика. Но за да се случи това и за да си поделят Арктика САЩ и Русия, САЩ трябва да имат голяма брегова ивица и такава възможност ще имат с включването на Гренландия към територията на Съединените щати.



- По какъв начин може да стане това? Най-тревожният сценарий е възможността за военни действия от страна на САЩ, но датската премиерка заяви, че ако САЩ използват военна сила това ще бъде краят на НАТО....

- Това, което бе притеснително досега за мен бе, че нямаше никаква реакция от страна на САЩ, но те се съгласиха след седмица да има диалог Дания-Гренландия - САЩ. Нещо много важно - по времето на строителството на американската база, за която споменах, датското правителство е изселило местното население на Гренландия, точно като Сталин - товарят ги на вагони и ги изселват. Това води до маса съдебни процеси и до основание Гренландия да получи юридическа самостоятелност абсолютно законно. Те си имат собствено правителство и Тръмп иска да говори директно с него и да предизвика референдум за откъсване на Гренландия от Дания и за присъединяването? към САЩ.

- Как ще реагира на това ЕС?

- Не трябва да се стига до този безумен прецедент за анексиране на територия на държава членка на ЕС и на НАТО. Следим процеса много внимателно, България призовава към диалог и всички спорове да бъдат решени на основата на международното право. Изключително важно е диалогът да бъде подет и да се води от Брюксел, да не бъде оставена Дания сама и ЕС да бъде страна по преговорите. Слоганът на кипърското председателството на ЕС, което започна от 1 януари, е „Автономен съюз, отворен към света“, а председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че ЕС стои солидарно зад Дания. Коща припомни анексирането на северен Кипър от Турция като пример какво се случва с една държава, когато нейната териториална цялост е нарушена и не се спазват принципите на международното право и на ООН. Действията на американския президент са съвършено други, пита се откъде идва тази решимост да се случи това с Гренландия, както и позицията на САЩ, че Западното полукълбо принадлежи на САЩ. Но под Западното полукълбо те считат не само Америка, но и Гренландия, и Западна Африка и Океания.

- Международното право не бе спазено и във Венецуела, нали така?

- Няма никакво съмнение, че годината започна с началото на края на международното право. То не е тотално разписано, международното право представлява устава на организации, които са свързани с изпълнението на приети от всички държави общи правила.

- Няма писан кодекс с точка първа, втора и т. н.?

- Има в устава на ООН, в дипломацията, в световната търговия, където всички държави са задължени да спазват конкретни правила. Първа точка от устава на ООН е запазване на световния мир и недопускането на използването на сила. Няма никакво съмнение, че при акцията на САЩ срещу Мадуро те не се ръководят от принципите на ООН, а от собствения си морал, както заяви Марко Рубио.

- Тогава какъв е смисълът от съществуването на ООН в досегашния ù вид?

- Международният ред след Втората световна война бе формиран от позицията на силата на държавите-победителки СССР, Великобритания, САЩ, Франция и Китай. Но нещата се промениха - Русия не е СССР, а е друга държава с доста намалени възможности, Великобритания се раздели с колониите си, също и Франция. Тези страни се превърнаха в регионални сили. Във военно отношение безспорен фаворит са САЩ, а в икономическо - Китай. Още след края на студената война САЩ започнаха да рушат и ерозират ООН, защото реалностите бяха други - конфликти и намеси в Ирак, Афганистан, Югославия, Либия. Но ООН трябва да остане. Разрушаването на организацията ще бъде жесток провал и ще доведе до невероятни проблеми на Земята. Защото откакто тя съществува има неща, които се случват за първи път в историята на човечеството. На първо място - всяка една държава да бъде равнопоставена, с еднакво право на глас с другите. Този принцип не трябва да бъде задраскан.

- Но той не е ли вече задраскан от САЩ, които говорят от позиция на силата?

- Това е в момента, но трябва ли да разрушим ООН, защото единият го е направил и никога да не се стремим да се върнем отново там, където бяхме? За равнопоставеността на държавите стана дума. Второ - разрешаване на въпросите по мирен път. Има сума ти институции, където може да бъде поставен всеки спорен въпрос. И за нарушаване на човешките права има съдилища, и за международния тероризъм има. В света трябва да има един форум, където всеки да има право на глас без да му бъде запушена устата. Най-важното, което ООН свърши след края на Втората световна война, бе разрушаването докрай на колониалната система. А какво се случва в момента? Договорите, които Тръмп предлага на Венецуела, копират изцяло договорите на колониалната власт - право на търговия само с доминиона, купуване на стоки, ресурсите са мои, аз ги продавам - венецуелският петрол принадлежи на мен. И парите от този петрол ще бъдат за купуване на стоки само от САЩ. Ето го колониализмът на 21 век. Премахването на ООН би ни върнало към тези времена, когато ООН не е съществувала и е било абсолютен мрак. Международните договори никой не ги е представял и актуализирал, те са били сключвани тайно от народа. ООН изсветли външната политика и международните договори. Опитите на САЩ в момента за разрушаването и изпразване от съдържание на механизмите на ООН са изключително обезпокоителни, защото те няма да спрат до тук. Приета бе нова доктрина, министерството им на отбраната стана министерство на войната, военният бюджет ще скочи с 50 процента, от 1 трилион на един трилион и 500 милиарда, темповете на увеличаване на военното производство трябва да скочат двойно, скъсват се международни договори и ангажименти. Това е много показателно - смятате ли, че с тези четири показатели която и да е държава не се готви за изключително агресивна и настъпателна външна политика с директно използване на сила? Имаме законодателна база, финансиране, военно производство и скъсване на обвързващи международни договори и ангажименти. Между другото, на същия този 3 януари, когато бе отвлечен Мадуро, но през 2020 година, същият президент Доналд Тръмп нанесе удар и ликвидира иранския генерал Касем Сулеймани. Тръмп е изключително решителен президент. Обама и Хилъри Клинтън само се заканваха, той го направи.

- На 15-ата среща на „Коалиция на желаещите“ в Париж беше обявен план за разполагане на многонационални мироопазващи сили в Украйна, веднага щом влезе в сила евентуално прекратяване на огъня и ако това стане, тези сили ще бъдат смятани от Москва за легитимна военна цел. Вашият коментар?

- - Още когато бе обявена тази коалиция, Путин заяви „добре дошли на нови участници в конфликта“. Ясно е, че тази коалиция не може да изпълнява основните си функции без участието на САЩ, които оттогава се държат резервирано. Стив Уитков и Джаред Къшнър бяха в Париж, но не парафираха участието на САЩ, които не желаят да изпращат войски, а да бъдат мониторингова държава, да следят изпълнението на евентуалните мирни споразумения. Искам да успокоя българското общество - става дума за един меморандум, който няма задължителна сила, за участие след края на войната. Поставят се няколко условия - спиране на огъня, мирно споразумение, което може да се бави и 20 години. По инициатива на ИТН и с подкрепа на ГЕРБ и БСП в началото на този парламент беше гласувана декларация, с която ясно се забранява изпращането на български въоръжени сили на територията на Украйна без това да бъде с мандат на ООН или на организациите, в които България участва. Тази позиция на България бе потвърдена в Париж от премиера в оставка Росен Желязков. Ключова е позицията на САЩ - ако те не поемат ангажимент, тази коалиция на желаещите ще продължава да произвежда меморандум след меморандум.

- Има ли според вас някакви изгледи войната в Украйна да спре през 2026 година, господин Гърдев?

- При всички положения тя най-накрая ще спре, въпросът е под каква форма. Те постоянно казват, че са постигнали съгласие на 90 процента. Проблемите са не само териториите. Първоначално ставаше въпрос за четирите области, само че в хода на преговорите Русия вече не настоява толкова за Запорожие и Херсон, колкото за Донецк и Луганск, които да бъдат включени в административните граници на Руската федерация. И още - разоръжаване на украинската армия, извънблоков статус на Украйна, руският език да стане официален и статутът на Московската патриаршия, защото украинската православна църква е разделена на две. Украйна не иска да отстъпи двете области, а демаркационната линия да бъде там, където са спрели бойните действия. Примирие, избори и запазване възможностите на украинската армия на нивото, в което е до момента, сключване на договор с твърди гаранции със САЩ, Великобритания и Франция, които реално дублират член 5 от НАТО, и приемането в ЕС. Проблемът е, че ако Украйна се съгласи за влизането на Донбас и Луганск в състава на РФ, отбранителната линия пада, а тази линия Русия не може да я превземе 4 години. Ясно е, че в Анкоридж Тръмп е дал някакъв шанс и отсрочка на Путин и оттам дойде израза му „ти книжен тигър ли си“. Намек, че ти имаше три месеца и нищо не стана, а за един месец ние превзехме Багдад. Руският генерален щаб бе обещал на Путин да превземе двете области до края на годината, но не стана. Така че тези десет процента, които са останали от 90-те договорени, са най-важните. Имаше оптимизъм след срещата на Тръмп с Путин, но когато погледнем картата на бойните действия се вижда, че проблемите са много големи. По този план има и много сериозна реакция и в руското общество.

- Реакции в Русия? Каква е тази реакция, за която малко се знае?

- Че този план не е изгоден за Русия, че с него реално не могат да бъдат изпълнени задачите на специалната военна операция, както бяха обявени от самото начало. Режимът в Киев си стои, а денацификацията означаваше той да бъде премахнат. В момента Русия няма възможност дори да одобрява този, който ще бъде избран при избори в Украйна. Второ - демилитаризация. Те в момента получиха най-въоръжената сила и държава в света срещу себе си. Трето - твърдо премахване на възможността за разширяване на НАТО. Финландия и Швеция влязоха в Алианса. Дори и Украйна да не влезе в НАТО, с гаранциите от САЩ, Великобритания, Франция и други страни от пакта всъщност НАТО влезе в Украйна. Най-големият ужас за Русия ще бъде директното разполагане на американски части на територията на Украйна. Във военно-стратегическа ситуация това се нарича управляема ескалация на конфликта, а не патова - конфликтът може да заглъхва, но може и да ескалира. Но в момента, когато има пряко съприкосновение между американски и руски части, управляемата ескалация на конфликта изчезва, което ще бъде изключително сериозна опасност. Един пример от Втората световна война - след пакта Молотов-Рибентроп има управляема ескалация на конфликта. В момента когато се получи директно съприкосновение между Вермахта и Червената армия - знаем какво се случи след това.

Димитър Гърдев е дипломат и политик. Народен представител в 45, 46 и сега в 51-то Народно събрание. Председател на Комисията по външна политика в 46-то Народно събрание. Ръководител на Делегацията на България в Съвета на Европа. Сега е председател на парламентарната Комисия по европейски въпроси и контрол върху европейските фондове.