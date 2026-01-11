Eмилия Кларк: В новия сериал „Понита“ играя секретарка  в СССР, която минава към ЦРУ

Не знам как да играя фатална жена

Да играя в “Междузвездни войни” е като сбъдната мечта

Eмилия Кларк стана световна звезда със сериала “Игра на тронове”. Сега тя е звездата в нова поредица “Понита”, която се очаква и от българската публика тази година. Цялото име на актрисата е Емилия Изабел Еуфимия Роуз Кларк. Тя е родена на 23 октомври 1986 г. в Лондон. Майка є Дженифър Кларк е директор на благотворителна фондация, а баща є умира малко преди заснемането на седмия сезон на “Игра на тронове”. Дълги години той работи като звукорежисьор в театъра. Актрисата има по-голям брат. Емилия завършва Лондонския драматичен център, а в киното дебютира през 2009 г. През 2010 г. печели ролята на Денерис Таргариен в поредицата “Игра на тронове”. Участва още в “Терминатор: Генезис” и “Гласът от камъка”. Обявена е за най-секси жена в света за 2015 г. През 2012-2013 г. се срещна с актьора Сет Макфарлейн. Има и любовни отношения с актьора Джеймс Франко и музиканта Джаред Лето. Преди време актрисата даде интервю за американската преса, където споделя интересни факти от живота и работата си в новия проект “Хан Соло: Междузвездни войни. Историята”.

Как да не си паднеш по мъж като Хан Соло

- Емилия, разкажете за новия шпионски сериал, в който участвате?

- Заглавието е “Понита”, действието се развива в Москва, 1977 година. Две “понита” - “лица, които не представляват интерес” за разузнаването, работят анонимно като секретарки в американското посолство. След като съпрузите им загиват при доста мистериозни обстоятелства в СССР, двете се включват в агентурните редици на ЦРУ. Аз играя ролята на Беа - свръхобразована дъщеря на съветски имигранти. Хейли Лу Ричардсън е Туила - момиче от малък град, свикнала да си пробива път в живота с хъс и без страх. Двете се заемат да разкрият сериозна шпионска конспирация и да разберат истината за инцидента, който ги е направил вдовици.

- Доста различно от “Игра на тронове” и от самостоятелния филм за Хан Соло, в който имахте ключова роля. Всъщност, как се съгласихте да се включите в тези нови продължения на сагата “Междузвездни войни”?

- По-големият ми брат беше голям фен на “Междузвездни войни”, така че той бързо ме запали по тази сага още в ранна детска възраст! Спомням си, че на Хелоуин помолих да ми ушият джедайски костюм от “Междузвездни войни” - много странно, по някаква причина с куп кабели на главата ми. Дори не знам защо реших, че джедаите трябва да имат такива неща! Бях почти на 30 години, когато излезе седмия епизод на “Междузвездни войни”. Тогава реших да изгледам отново цялата поредица, за да я видя от гледна точка на възрастен. Бях шокирана от това колко страхотна сага е това. И кой тогава би си помислил, че ще играя в нея и ще бъда част от историята.

“Игра на тронове” беше нещо изключително

- Работихте с прочутия режисьор Рон Хауърд, който има зад гърба си филми като “Откуп”, “Аполо 13”, “Шифърът на Леонардо”. Как се разбирахте с него?

- Рон е просто страхотен човек! На снимачната площадка той се държи като дете - толкова много му харесва всичко! Спомням си, когато за пръв път започнахме да работим върху филма, той се приближи до Олдън (Олдън Еренрайк, изпълнител на ролята на Хан Соло) и го помоли да му даде своя бластър. Завъртя го в ръцете си и започне да стреля с него! Е, просто едно момче! Нашият режисьор е млад по душа, въпреки факта, че е на сериозни години - той има толкова много енергия. Това наистина ме вдъхновява. Рон Хауърд усеща енергиите на Star Wars. Той имаше страхотни отношения със сценаристите - Лорънс Каздан, създал първите “Междузвездни войни” и “Индиана Джоунс”, и сина му Джонатан. Е, той и Джордж Лукас са приятели от четиридесет години! Рон не само се отнасяше с абсолютно уважение към “Междузвездни войни”, но и знае как да прави филми, така че да има всичко - истинско приятелство, отношения между бащи и деца и любов.

- Харесвате ли мъже като Хан Соло? Ако изобщо има такива?

- Той е такъв авантюрист! Той постоянно се намира в някакви приключения, които, изглежда, са обречени на провал. Хан прави толкова луди неща и винаги се измъква сух от всяка ситуация. И на всички тези глупости, той е решен с безразсъдна смелост, която не може да не те спечели. Няма как всичко това не може да привлече вниманието на жените? Така че моята герония Ки-Ра е жертва на неговия чар.

- Във филма “Преди да те срещна” играете провинциално момиче, в “Игра на тронове” сте властна жена, сега влизате в ролята на фатална жена. Кой образ ви допада най-много?

- Според мен е невъзможно да изиграеш фатална жена! Тази дефиниция най-вероятно се отнася до това каква по сценарии е моята героиня, от гледна точка на жанра. Но това, което може да се играе е жена, която запазва реалните си намерения за себе си и не позволява на другите да разберат какво наистина е в нейно съзнание. Сега поставете получения образ в много по-тъмни условия, отколкото можете да си представите. Често ме питат и дали искам да играя роли на силни жени. Дали се идентифицирам с такива образи. Най-честотот питане закономерно е за персонажа на Денерис Таргариен в поредицата “Игра на тронове”. Това беше нещо изключително, няма съмнение. Но животът продължава. Разбира се, страхотно е, че получавам точно такива роли. Но какво се влага в това да бъдеш силна жена? Не е ли същото като да бъдеш жена? Всъщност във всеки един от нас има толкова много сила по природа! Така че моите роли са просто отражение на това, което всички ние сме.

- Май не обичате да обсъждате мнотго личния си живот? Има ли нещо интересно на романтичния хоризонт при вас?

- За съжаление нямам време за никакви връзки.