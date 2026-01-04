Вили и Краси Гюлмезови от дует “Шик”: Трябваше да има референдум за еврото

Мечтаем си за внуче през новата година

Хората с много пари не ги бърка дали са евро, или левове, но останалите?!

Не сме амбициозни и самозабравили се творци

Много тачим музиката на Гърция, Турция и Сърбия, а не тачим нашата

- Вече сме в първите дни на новата 2026 година. Каква е Вашата равносметка за изминалата 2025-та и с кои събития ще я запомните най-силно в личен и професионален план?

Вили: За мен най-хубавата случка през миналата година беше сватбата на нашата дъщеря - все пак това се случва веднъж в живота! Вълнението беше огромно, но всичко мина по план и стана една прекрасна, спокойна сватба в село Чавдар. Интересното е, че предния ден времето беше много лошо - имаше буря, проливен дъжд и направо летяха клони в Гълъбец, но Господ беше с нас и на другия ден грейна слънце и мина чудесно! Имаше много млади хора и всички се забавляваха и бяха много задружни, а ние изпяхме пет песни, които дъщеря ни си избра.

Краси: И за мен най-хубавият момент през миналата година в личен план беше сватбата на дъщеря ни. В професионален имахме редица концерти, участия и събития в страната, а отделно успяхме да запишем и песен по невероятните стихове на Надежда Захариева “Любов е да раздаваш”. Господ не ни е забравил.

- А за какво си мечтаете през 2026 година и да очакваме ли скоро нови песни от вас, или албум?

В.: За внуче си мечтаем много! Аз обожавам децата и дано Господ да е с нас и всичко да бъде наред. Мечтаем също за още един албум с нови песни. Чакам ги от композитора (поглежда към Краси-б. а.), защото наистина ми се иска да направим нов албум, но знаем поговорката - на обущаря обувките са скъсани! (Смее се.) Истината е, че ние не си даваме много зор и може би затова Господ ни дава. Не сме амбициозни и самозабравили се творци.

К.: Вече имаме готови две-три нови песни и през новата година ще дерзаем за повече.

Вили и Краси на сватбата на дъщеря им.

- Песента ви “Повод и причина” има много силно послание - да не отлагаме моментите да сме заедно с любимите ни хора, защото времето лети и трябва всеки миг да е повод и причина да празнуваме този живот. Вие успявате ли да празнувате живота и да се радвате на всеки миг?

К.: Гледаме да се радваме, но и да оцеляваме - щом сме здрави всичко е добре. Българските поговорки са много истински - “всеки ден е празник, ако си в компанията на хората, с които ти е хубаво.” Затова ние се събираме с хора, с които се харесваме. Имаме приятели от различни сфери и градове и гледаме по различни поводи да сме заедно.

В.: Ние сме съвсем обикновени. Дъщеря ни казва една приказка за нас, че сме лежерни. Просто следваме пътя на живота си - преживяваме и болка, и страдание, и радост, но се опитваме и в добро и зло да гледаме напред. Важното е да сме здрави и да сме заедно.

- А има ли нещо автобиографично в текста на вашия хит “За любовта е полезно”, в който пеете “Повярвай моя любов, че никой в този живот, не ме ядосва както ти...”?

В.: Това е самата истина не само за нас, а за всички. Много хора се припознават в тази песен, затова тя се харесва и стана като семеен хит!

К.: Да, в един дом може да се карат и да се трепят, докато правят ремонта вкъщи, но в следващия момент да се обичат и харесват! Текстът е написан от гениалното момиче на българската музика - Мариета Ангелова и тази песен ни отвори повече работа, защото хората я обикнаха. “Повод и причина” е като втора серия на “За любовта е полезно”. За първи път я изпълнихме на концертите ни в Русе, където предложих на Вили да изпеем някоя от новите песни за биса. Тогава един мъж се изправи и каза: “Изпейте “Повод и причина”!” Ние я изпяхме и тя се прие доста добре.

Краси е посветил на Вили песента “Не мога без теб”.

- Гледанията на тази песен в ютюб също стават все повече...

К.: Да, вече има 300 000 гледания. “За любовта е полезно” има 2 милиона и нещо, а на “Просто те обичам” вече са над 3 милиона! Интересно е, че официалното видео на песента има 900 000, а това, което е само с картичката от компактдиска навъртя три милиона гледания.

- Веселин Маринов си признава, че в началото не е оценил потенциала на песента, композирана от Краси - “Лятна жълта рокля”, а тя се превърна в най-големия му хит. На вас случвало ли ви се е същото?

К.: Истината е, че и аз не я бях оценил в началото. През януари 2018-та, с Влади Априлов заминахме да подбираме деца за формата “Големите надежди” и Веско ми звънна: “Бате Краси, Мариета (Ангелова) е измислила един стих за някаква лятна жълта рокля... (Смее се.) Но тази песен после избухна и ние я пеем на концертите ни и виждаме как на хората им светват очите и настроението веднага им се оправя! Човек наистина не знае какво ще излезе. “Където няма студ” е първата песен, за която нямах големи очаквания, а много хора започнаха да я харесват и да си я пеят. Другата такава песен е “За любовта е полезно”. Харесах стихотворението, но не съм очаквал да стане такъв хит, докато Вили имаше някакъв пресантиман...

В.: Добре, че понякога ми дава думата да се обадя! (Смеят се.) На някои наши песни искам и ритъма да променим, защото съм забелязала, че публиката харесва и пляска на определен тип ритъм, докато нашите са по-сложни.

К.: Дежурната реплика на Вили е: “Ето, ние нямаме точно такава песен!” Добре, но ние имаме вече 35 години на сцената, а изведнъж да трябва да променим ритъма... Тези песни ги правим за публиката и за мен е най-важно дали примерно бабата на втория етаж харесва “Лятна жълта рокля”.

- Кой от двама ви е по-експресивен и кой е балансьорът в семейството?

К.: Вили е по-спокойната, аз съм по-експресивен, но бързо ми минава - 15 минути и ми е минало. Казвам си, че ще броя до 10 - броя, броя, чакам до някъде, но накрая не издържам и всичко изстрелвам.

В.: Навремето беше много добричък, докато сега е малко нервак. (Смеят се.)

- В съседните ни държави тяхната музика е на пиедестал. Питате ли се защо у нас не е така и толкова време не се прие закон за квоти за българската музика?

В.: Защото чуждопоклонничеството определя нашето битие. Ние се борихме да има повече излъчване на българска музика и ходихме в Народното събрание, но някои хора там се подиграват с тебе! Дори едно БНР колко българска музика излъчва - тъжно е... България не заслужава това и има място за всички под слънцето. Чудя се на тези изпълнители у нас, които се мъчат да пеят на английски - какво ново ще покажеш, вече е показано и изпято всичко?!

К:. Така е. Доста наши изпълнители пеят на английски, а българският език възпитава децата - ето, виждаме че днес много от тях дори не могат да четат и пишат на български добре и не се интересуват от родната музика. Относно съседните ни балкански държави - Гърция, Турция и Сърбия, ние тук тачим много тяхната музика, а не тачим нашата, докато те за нас може и да не са чували. Иначе, аз също ходих веднъж на бг-комисия в Парламента, но там има продажници, които не позволиха да има по-голям процент българска музика. Сега, след българската музика, вземат и българския лев...

- Какво мислите за влизането на България в еврозоната и според вас трябваше ли да има Референдум по тази важна тема?

В.: Според мен трябваше да има Референдум. Преди две години ходихме в Загреб и те точно бяха в гратисен период след приемането на еврото и се плащаше и в техни пари и в евро, но беше много скъпо. Хората също недоволстваха и един таксиметров шофьор ни каза, че е станало толкова скъпо, откакто е влязло еврото. Ако можеш - оцеляваш, ако не... Аз все още съм оптимист, че българският лев може да остане. Ние сме от най-старите държави в Европа и историята ни е толкова богата - трябва да държим на своя суверенитет и валута. Краси казва, че хората с много пари не ги бърка дали са евро, или левове, но останалите... Убеждават ни, че като влезем в еврозоната ще има страшни инвестиции, но ми е трудно да го повярвам. Сега ходих на първия митинг - най-големия и съм щастлива, защото видях много интелигентни хора, включително семейства с деца и ми се напълни душата, че този народ се посъбуди.

- Вие сте от изпълнителите, които участват в благотворителни кампании не само по Коледа, като миналия месец отново се включихте в инициативата “Подай ръка”. Важно ли е за вас да се сещаме да правим добро не само по празниците?

В.: Не важно, а задължително трябва да е! Не случайно е казано, че трябва да даваме десятък - дай без да разгласяваш и повече ще ти се даде! За съжаление се увълчиха българите, а трябва да си помагаме. Тъжно е, че сред хората, които имат нужда от инициативата “Подай ръка”, в която дават храна на нуждаещите се, има и много интелигентни и образовани хора, а като видиш тъгата в очите им... След това, като погледаш някои наглеци в Парламента и виждаш, че този човек не заслужава и хляб да яде, но ще дойде и тяхното време. Събираме капачки за инициативата за децата и по този повод се роди един лаф - “капачките за децата, пачките за политиците”...

- Една от песните ви е по стихове на големия ни поет Евтим Евтимов, като в нея се пее за страха, който бавно ни убива. Тя звучи много актуално днес, когато отвсякъде ни се внушава страх - от нови пандемии, от Русия...

В.: В самото начало на пандемията точно бяхме при Гала, когато започна локдауна и спряха предаването. Вече се появяват все повече информации, че ваксините крият рискове и понеже не си мълча по темата съм получавала и по-остри коментари от някои хора. Някакъв излъскан чичко, може би платен, ми беше писал: “Госпожо Гюлмезова, знаете ли какво е световна конспирация?” Наясно съм, защото се информирам по темата.

- С Краси станахте разпознаваеми лица в една от най-известните ни групи - “Домино”. Бихте ли споделили някой незабравим спомен от този период?

К.: Те са толкова много! Работихме шест години с тях, пътували сме, били сме на много фестивали, имаме и награди - беше хубаво време.

В: Мога да кажа, че Гого (Найденов) беше много спокоен човек и ни обединяваше всички - не позволяваше скандали, или нещо друго да руши нашите отношения. Аз винаги се сещам случката, когато разигравахме една песен за Червената шапчица, по стиховете на Недялко Йорданов. Аз бях в ролята на Червената шапчица, Гого беше вълка, Иван - ловеца, Краси свиреше, а Ева разказваше приказката. Тогава много се забавлявахме, защото всеки измисляше по нещо различно - например Иван излезе на сцената с детска пушчица, която беше намерил отзад в театъра и нарочно ме побутна с върха є. Аз, като видях тази пушчица и се разсмях така, че клекнах долу. Добре, че беше Гого, който успя да запази самообладание и приказката продължи. Аз трябваше да запея възхвала за ловеца убил вълка, но не успях от смях и се наложи Гого да ме замести и така вълка пя възхвала за ловеца. (Смеят се). Незабравими години бяха и много се веселяхме, а като пътувахме в колата пък се пееха малко по-мръснишки песни и купона течеше.

- Вили, на новите ви концерти прави впечатление, че си доста отслабнала и в много добра форма. Как го постигна?

В.: Свалих доста - 24 килограма! Първо започнах с една 90-дневна диета от интернет, в която се храниш с определени неща и по колкото искаш. Никакъв зор не съм си давала, просто така отключих метаболизма на тялото и отслабнах.

- Какво е вашето пожелание за 2026 година?

В.: Пожелавам един по-спокоен живот за всички нормални българи. Желая им да са здрави и да успеем да издържим на всичко, с което ни заливат и се случва в България.

К.: Пожелавам здраве, късмет и непримиримост! Човек, като се поуспокои и отпусне и всичко започва да се случва по правилния начин.

Вили и Краси Гюлмезови от дует “Шик” са едно от най-популярните и обичани музикални семейства у нас. Любовната искра между тях пламва, когато все още са част от групата на Стефан Диомов - “Домино”, в която пеят до 1989-та година. В началото на самостоятелната им кариера, те имат намерение да кръстят дуета си “Шок”, но по идея на Вили избират по-нежно звучащото “Шик”. Двамата оставят трайна следа на музикалната ни сцена с красивите си песни, като “Не мога без теб”, “Аз просто те обичам”, “Като стара икона”, “Където няма студ” и много други. През 2022-ра година излиза двойният им албум - “Нежност”, събрал нови и по-стари хитове. Краси е автор и на някои от големите шлагери на изпълнители като Веселин Маринов, Лили Иванова, Нели Рангелова, Орлин Горанов и Мариана Попова. Дует “Шик” са приятели и с италианските музикални легенди Ал Бано, Тото Кутуньо и “Рики е Повери”, с които изнесоха концерт в зала “Арена”. Те продължават да са близки и със съпругата на Гого Найденов от “Домино” - Ева, с която също направиха редица концерти в страната.