Илиана Раева: Ванга три пъти е помагала на семейството ми в тежки моменти

Абсолютната европейска шампионка по художествена гимнастика - Илиана Раева продължава да печели със същия хъс и страст отличия за България, като президент на БФХГ. Тя е първото “златно момиче” в отбора на Нешка Робева. На Световното първенство в Лондон през 1979-та година нейното изпълнение на бухалки предизвиква прецедент в историята на спорта, защото оценката є е повишена след 20-минутен бурен протест на публиката, което є носи златен медал. На следващата година вече печели абсолютната европейска титла и четири златни медала. След отказването си от спорта тя става треньорка и основава клуб “Илиана”, а по-късно застава начело и на родната федерация по художествена гимнастика. Освен многобройните спортни постижения на грациите ни, непрестанен извор на хубави емоции за Илиана са съпругът є Наско Сираков, двете им дъщери и трите внучки. През 2023 г. е наградена с орден “Стара планина” - I степен, за “изключително големите й заслуги в областта на спорта”.

- Илиана, каква е твоята равносметка за отминалата 2025-та година в професионален и личен план - с какво ще я запомниш най-силно?

- В чисто професионален план съм доволна и щастлива, защото имаме няколко европейски титли - на Стилияна (Николова), както и световни титли на девойките от ансамбъла и на Маги Вълкова, а също така Стилияна стана и световна вицешампионка! Беше хубава година за гимнастиката, но не мога да не се вълнувам от това, което се случва в света, с тези войни, болести, природни бедствия и безкрайни епидемии, заради които 2025-та беше много тежка и трудна година. В личен план също беше тежка година, защото моят баща почина - изключителен човек, който ми е дал невероятно богатство с примера и начина си на живот. Той е най-ценната ми книга - с отношението си към хората, природата, животните, семейството, внуците и правнуците, към дома, традициите и българското. Баща ми ми е дал най-много в живота, както и моята майка, но за съжаление това е животът... В същото време беше една много сплотена година, по отношение на семейството и любовта ни с Наско, живота с нашите дъщери и техните семейства. Трудностите, през които преминахме - и той и аз, ни накараха да осъзнаем още повече, че сме си нужни един на друг и да си помагаме. Това е огромното ми богатство - семейството ни! Годините минават, но това наистина е най-ценното и важното. Човек, като си отива взима със себе си единствено преживяванията, любовта и спомените с най-близките хора. Така че, картината през изминалата година беше доста разноцветна - пълна палитра на всичко възможно, което може да се изпита в един човешки живот - и хубаво и лошо. Това е живота, колелото се върти и вече посрещам лошите неща по-спокойно и мъдро. В същото време и хубавите също ги приемам по-спокойно и осъзнато.

- А как ти въздейства всичко това, което се случва на политическата сцена, защото живеем в едни много бурни години?

- Натъжава ме това, което се случва в световен мащаб. Виждам една тотална човешка деградация - едни безсмислени и абсурдни с днешна дата войни, както и едни хора, които ръководят събитията в света, чийто светоусещане не мога да приема... Трудно ми е да приема и липсата на отговорност и човечност, която е завзела света. На фона на всичко това, всички ние, които сме били толкова критични към България, виждаме че тук е по-добре, гледайки това, което се случва в Европа. Наблюдаваме една Европа, която напълно е загубила облика си - чисто визуален, да не говорим за моралния! Пътувам непрекъснато и ми прави впечатление в какво се превръща красивата, аристократична и достолепна Европа - нищо от това не е останало! Да не говорим за безумието на изток и войните там, както и това, което става с Америка и Венецуела... Притеснява ме бъдещето, но на фона на събитията в световен мащаб, сякаш България е запазена от Бога и тук е по-спокойно място, като изключим чисто битовите неуредици. Фактът, че непрекъснато българи се прибират от чужбина е доказателство какво се случва в света.

-Как посрещна Коледа и Нова година?

- Толкова красиви празници изкарах с децата - толкова щастливи! На Бъдни вечер всички си бяхме по къщите, но на Коледа ги събрах у дома и беше невероятно. Имаше трапези, подаръци, а преди това внучките четяха писмата от Дядо Коледа до тях, в които той им казваше, че знае как са се държали през годината и че са били послушни и добри, затова получават толкова подаръци! (Смее се.) След това те ни играха театър - много са артистични. На Нова година пак бяхме всички в един хотел в Правец и изкарахме фантастично, така че си дойдохме заредени за новата година.

- Откакто си президент на БФХГ, българската художествена гимнастика си върна челните позиции и спечели много отличия. Какво е важно за теб като ръководител на този толкова български спорт?

- Откакто съм начело в художествената гимнастика за мен е важно да направя един оазис в пустиня - треньорките и състезателките да се чувстват прекрасно и да са удовлетворени. Сега се радвам, като гледам всички вече отказали се медалистки така одухотворени и пълни с енергия към живота. Това е голямо щастие за мен, да зная, че тези хора са си тръгнали от един важен етап удовлетворени и щастливи и ти имаш принос в това. Много велико нещо е да ти се даде шанс да даваш на другите. Колкото повече минават годините, толкова повече любовта към семейството, колегите и състезателките приема други измерения - става много осъзната. Преди приемах много неща за даденост, сега много повече осъзнавам какво са за мен семейството и работата ми, в която вложих огромен труд и енергия, така че мога да изпратя 2025-та година единствено с благодарности.

- В какви отношения си с бившата президентка на Руската федерация по художествена гимнастика Ирина Винер и съжаляваш ли за забраната на руския отбор да се състезава?

- Имаме много добри отношения. Ирина Винер дойде на една от Световните купи, която се проведе в България и аз я поканих вкъщи на гости. Преди това тя поиска да се видим, поговорихме си и между другото ми спомена, че обича български ябълки, които според нея са най-хубавите в света. Аз имам хубави ябълки в градината, така че като отидохме в Драгалевци є откъснах, а също така є купих едни страхотни ябълки и тя беше много щастлива! Запознах я с Наско и с дъщерите ни и отидохме в градината, където имаме невероятна беседка с бели воали. Бях подготвила вечеря и така се увлякохме в разговори, че тя си тръгна чак в 3 и половина през нощта, а дойде в 19 часа... Говорихме си на много духовни и мистични теми - не сме си казали нито една дума за гимнастика! Видях истинската Ирина Винер, не тази авторитарна жена в художествената гимнастика. Невероятно интелигентна, образована и интересна жена, с голямо чувство за хумор. Относно руския отбор - всеки би трябвало да изпитва съжаление, когато някой силен съперник го няма, защото конкуренцията дърпа спорта нагоре. Иначе, не мога да приема нито крайните русофили, нито русофобите и изобщо цялото чуждопоклонничество. Аз съм абсолютна българка и за мен България стои над всичко!

- За съжаление, първите дни на новата година бяха помрачени от новината за загубата на легендарния ни треньор Димитър Пенев. С какво ще го запомниш най-силно и какво ти е разказвал Наско за него?

- Да, Бог да го прости - светлина на прекрасната душа на този човек. Лично ще го запомня с неговата благост, много добър и благ човек - никога не съм го чула да вика! На Световното първенство в Щатите имах възможност да го виждам всеки ден и ми направи впечатление, че страшно много обичаше момчетата си, както и страхотното му чувство за хумор. Той е треньорът с най-големия успех в историята на българския футбол и човекът обединител на нацията! Такъв обединител на нацията никога не е имало и надали ще има.

- Щастлива ли си с успехите на Наско и “Левски” през изминалата година с новия треньор? Гледаш ли всички мачове на “сините”?

- Ако трябва да бъда пределно откровена, през изтеклата 2025-та година, вълненията и притесненията ми за футболен клуб “Левски” бяха повече отколкото за художествената гимнастика! Не съм пропускала мач на “Левски” и съм безкрайно горда с това, което Наско направи за отбора. Един отбор, който беше почти фалирал, не се знаеше каква ще му е съдбата, а с днешна дата е начело на таблицата - със страхотни мачове, невероятен треньор и добра организация на клуба. Гордея се с това, което Наско прави за “Левски”!

- Вие с Наско доказвате, че поговорката “два остри камъка брашно не мелят”, не е съвсем вярна, защото и двамата сте много силни характери, но в същото време сте едно от най-стабилните семейства... Каква е тайната ви?

- Според мен, тайната е в израстването ни като личности, което касае интелигентността и осъзнаването на една връзка между мъж и жена. В началото сме се карали, но сега имаме един доста хармоничен брак - с прекрасни мигове. Мисля, че спортът е другото, което много ни обединява, а и тези наши еднакви характери дават шанс на единия да разбира прекрасно другия. Много важни са също любовта и химията, които в цялата история на човечеството никой не може да обясни. Когато има химия и истинска любов между двама души тя си остава, а като не е била истинска изчезва! Бракът е нещо сериозно, отговорно и важно и се изисква голяма осъзнатост.

- Какво можеш да споделиш за вашите три внучки, най-голямата от които носи твоето име - Илиана?

- Те са толкова различни, интересни и невероятни! Много са умни и ми прави впечатление, че всяко следващо поколение са по-интелигентни от предишните. Има огромна разлика между тяхното поколение на пет години и предишното на същата възраст. Невероятно поколение - говорят и се държат като големи хора! За мен е огромно щастие да съм с тях. Мога да кажа, че те обожават дядо си - той им дава да ядат шоколади и сладки, които аз ограничавам. (Смее се.)

- Ти си се срещала няколко пъти с Ванга - коя беше най-запомнящата се от тях? Тя предсказа ли ти, че ще се омъжиш за известен футболист?

- Не, защото когато за първи път я видях вече бях жена на Наско, но Ванга има огромно значение за нашето семейство, защото три пъти ни е помагала в тежки моменти! Спомням си една невероятна среща, която аз и Наско имахме с нея. Беше една тъмна вечер, в която тя ни каза много важни и съществени неща за нашия живот, като всичко се сбъдна! Няма да забравя и как по време на Световното по футбол в Щатите, отидох при нея и тя ми каза: “Защо си тук - отивай в Щатите, че наште са отишли първенци да стават!” Тогава никой не повярва на това, но всички знаем какво се случи. Изключително вярвам на нейната дарба и на това, че е свят и духовен човек.

- Как те промениха контактите ти с Ванга и Вера Кочовска?

- Срещите ми с тези две жени, които бяха докоснати по някакъв начин ме накараха да вярвам в невидимия духовен свят и неписаните му закони. Стартирах една нова страница в живота ми и започнах да чета страшно много литература на тези теми. На по-късен етап от живота си срещнах още една изключителна жена и голям ерудит - Мария Арабаджиева, която също много ми повлия и откри един фантастичен път пред мен. Невероятно ценен човек, когото обичам и на когото съм благодарна - жена, която ме срещна с истински френски алхимик - Ги дьо Вилньов! Тя има изумителни познания по история, особено на тайните общества, както и издателство, което носи нейното име - със страхотни книги за херметизма, орфеизма, тайните учения на всички времена, микро и макро космоса...

- Според някои твърдения, вкл. и на монаси от Атон, вече живеем в последните времена, описани в Библията...

- Според това, което съм чела, трябва да внимаваме, защото живеем във времена, когато разплащането става много бързо - почти на момента! В днешния свят има крещяща нужда от добри дела и любов. За щастие има много общества, вкл. и в България, които с начина си на живот и делата си правят точно това - подаряват любов и добро. На фона на всичко ужасно, което се случва в света и в България, властелините на доброто и любовта са абсолютен факт, те съществуват и се борят за светлината.

- Не е тайна, че си имала много интересни и необикновени преживявания, както и сънища, които се сбъдват. Би ли споделила някои от тях?

- Да, имам много такива преживявания, едно от които е уникално и граничи с фантастиката! В него имах досег до невидимия свят - беше твърде специално и лично нещо, което не мога да разкрия. Непрекъснато имам и сънища, които се сбъдват едно към едно, като всичките са със символи. Преди Олимпиадата сънувах, че Стилияна (Николова) седи нависоко в един стол и гледа Олимпиадата от там. Наистина се случи точно така - тя не можа да се класира и гледаше финалите в публиката, като беше седнала на високо място на трибуните! Сънувах също, че Варфоломеев ще стане първа, както и стана!

- В какво вярваш и какво е твоето пожелание за новата година?

- Обичам хората и живота и вярвам в доброто. Вярвам също, че всеки човек е Вселена и във всеки има част от Бога, така че ако се обърне към себе си и своето развитие - винаги има начин нещата да се случат! По рождение съм оптимист, смела съм в моите мечти и ги преследвам със страхотна увереност. Моето пожелание към хората е да са здрави, да правят добри дела и да има много любов във всеки.