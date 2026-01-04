Джулия Робъртс: Продуцентите не ме искаха за главната роля  в „Хубава жена“

Джордж Клуни ме убеди да играя в “Бандата на Оушън”

Джулия Робъртс се завръща ударно през 2026 с роля в новата версия на изисканата крими комедия с елементи на обриджийски трилър “Бандата на Оушън”. Тя ще бъде красивото дамско присъствие в мъжката компания на своите приятели и мегазвезди Джордж Клуни, Брад Пит и Мат Деймън. А през изминалата 2025 година милиони фенове отбелязаха четвърт век от премиерата на “Хубава жена”.

В последно време Джулия Робъртс мина през българските кина с трилъра “След лова” и романтиката “Билет за рая”, където си партнираше Клуни. Двамата бяха в ролята на бивши съпруг и съпруга, които макар и да не могат да се понасят, са принудени да заровят томахавката в името на една обща цел - да попречат на дъщеря си да допусне тяхната най-голяма грешка, а именно - да се омъжи.

Преди този филм дивата от деветдесетте се впусна и в дебрите на политическите сериали с роля в новата поредица “Gaslit”, посветена на скандала Уотъргейт, разтърсил САЩ през 70-те години на миналия век. Наскоро Джулия Робъртс стана и лице на прочута луксозна марка за часовници и бижута.

Ако не беше киното щях да стана учителка

Вече няма какво да доказвам

Бях изпаднала в тотална емоционална дупка

- Джулия, през 2025 де навършиха 25 години от премиерата на “Хубава жена” - филмът, който ви направи световна актриа и най-търсената дама в Холивуд. С какво си спомняте създаването на романтичната комедия, превърнала се в модерна американска класика?

- Едно от нещата, които няма да забравя е как направо си бях изхвърлена от проекта, но за щастие режисьорът Гари Маршал се намеси и в крайна сметка останах. Гари беше поел контрола над продукцията, а аз бях изгубила ролята след стъпването на “Дисни”. Той се съгласи да се срещне с мен, за да разговаряме и да види каква актриса е била предвидена първоначално за образа. Той е такова страхотно човешко същество.

Не знам дали знаете, но в началото идеята беше това да бъде съвсем различен тип творба. “Хубава жена” щеше да е много по-мрачен и малък арт филм, тежка драма за опасностите, пред които са изправени проститутките в Лос Анджелис. И заглавието беше друго - “3000”. Моята героиня Вивиан щеше да е пристрастена към кокаина. И нямаше да има хепиенд като в модерна версия на “Пепеляшка”.

Но промените в сценария бяха за добро. Филмът стана по-топъл и романтичен. Много по-близо до моята представа, отколкото оригиналният сценарий.

- А какво предвиждаше оригиналният сценарий?

- Краят на тази по-ранна версия на сценария включва сцена, в която Вивиан е изхвърлена от колата на героя, който отпрашва, след като се е отървал от нея. Оставена да произвола, захвърлена в някоя мръсна алея. Така трябваше да свърши историята.

- Но плановете са се променили. Как е станало?

- Малката филмова компания, която беше ангажирана с мрачната версия на това, което в крайна сметка стана “Хубава жена”, фалира и в един момент аз останах без работа. Бях получила ролята буквално преди дни. Тогава се намесиха от “Дисни”, които купиха правата и започнаха цялостна промяна на сценария. Пренаписаха всичко.

- Имате ли друго призвание извън актьорската игра?

- Може би да бъда учителка. И всички деца в класната стая да ме наричат Мис Робъртс. Винаги съм си го представяла: “Мис Робъртс, мога ли да отида до тоалетната”, а аз отговарям “Не, седни си!”

Може би щях да стана любимата учителка на децата. От онези преподавателки, които учениците смятат за готини и печени, въпреки че са възрастни, пораснали хора. Щях да се опитам да разбера децата, да им вляза в положението. Щеше да ми отива да съм готината учителка...

- И никога нямаше да има “Хубава жена”...

- Може би щеше да има с друга актриса в главната роля. Толкова се радвам, че все пак станах актриса и имах възможност да участвам във всички тези страхотни произведения. Славата не я приемам много насериозно или много емоционално. Нямам какво да доказвам и не чувствам, че съм длъжна да заслужа някакво определение. Да оправдая някакви очаквания. Никога не съм била от хората, които имат онази музикална енергия на рок звезда. От онези, които като влязат в някой супермаркет и хората откачат. При мен по-скоро реакциите са от типа: “Я, подстригала си се. Отива ти така, сладка си”.

- В “Билет за рая” отново се събрахте с Джордж Клуни след “Бандата на Оушън”. Определено има екранна химия между вас...

- Аз обаче първоначално отказах. Джордж Клуни вярваше в успеха на римейка, въпреки че оригиналният филм със същото име от 1960-а година се смята за провал. Той бе убеден, че в новата версия трябва да се съберат възможно най-популярните изпълнители. Помня как Клуни ми изпрати 20 долара и бележка, в която намеква за рекордния за жена по това време хонорар от 20 милиона долара. Шегата ми хареса, в крайна сметка се съгласих. После Джордж продължи с номерата. Звъня ми в 5 сутринта да дойда на снимки, нищо че графикът ми започваше от 12 на обяд. Но си прекарахме чудесно. А за “Билет за рая” се събрахме отново и беше прекрасно преживяване в крайна сметка, въпреки че бях далече от своите близки и се чувствах ужасно в началото. Бях изпаднала в дупка, бях отчаяна, но семейството на Клуни ме избави от самотата.