Веселин Маринов: Бъдни вечер и Коледа са по-осмислени и празнични за мен, откакто се родиха близнаците Веселин и Цветелина

Много обичам Бъдни вечер и Коледа - с аромат на канела, надежди и желанието на всеки от нас за по-добра година

Поканих Веселина във видеото на “Умна и красива”, защото това е любимата й песен

Най-скъпият подарък за празниците е да бъдем с най-близките си хора За мен Бъдни вечер е най-хубавият ден от цялата година

- Веско, ти си изпълнителят с най-много коледни албуми и песни. Как ще посрещаш Бъдни вечер и Рождество Христово тази година? Сигурно, заедно с внуците тези празници са още по-вълшебни и незабравими за теб?

- Да, аз много обичам декември, Коледа и посрещането на Новата година, а за мен Бъдни вечер е най-хубавият ден от цялата година. Много приятно е и самото очакване и времето преди тези празници, когато хората са наистина по-различни и всички се сещаме за близките си и намираме повече време за тях. Самият празник носи аромат на канела, надежди и желанията на всеки от нас новата година да е по-добра и да бъдем с тези, които обичаме по-дълго време. Бъдни вечер и Коледа са по-осмислени за мен, с гостуването в моя дом на дъщеря ми и зет ми, които ме дариха с моите внуци Веселин и Цветелина. Аз самият съм по-различен, откакто се родиха близнаците и винаги с нетърпение очаквам времето, подготовката и самото суетене около празника. Включвам се в покупките по магазините и подреждането на масата, а за другите неща се грижат дъщеря ми и жена ми - аз само одобрявам и дегустирам. (Смее се.)

- Трудно ли ти е да избереш коледни подаръци на внуците, за които да си сигурен, че ще ги зарадват?

- Трудно ми е, затова леко ги подпитвам, за да разбера какво най-много им се иска. (Смее се.) Сега съм взел едно влакче с батерии за Веско и една кукла Барби за Цветелина. През годината има много празници и особено като съм в чужбина, все имам потребност и се изкушавам да им взема нещо, дори да е само един шоколад. Наистина постоянно има поводи за подарък, но все пак се стараем и аз, и родителите им да не прекаляваме, за да не премине обичта, която имаме към децата в разглезване, както понякога се случва. Близнаците са на пет години и половина и за щастие още не са пристрастени към телефоните, където има доста порочни неща. Родителите им им позволяват единствено да гледат 15 минути анимационни филмчета преди вечеря.

Веселин Маринов и екипът му приемат овации след поредния концерт.

- С какво ще запомниш най-силно изминаващата 2025-та година, освен с невероятните 4 последователни концерта в Зала 1 на НДК, които направи през ноември?

- Това беше наистина нещо неповторимо - не толкова, че залата се продаде бързо и четирите дни, а заради емоцията и енергията, която витаеше вътре! Очакването и отношението на хората към това, което правя ме задължи и за следващата година, но най-много ще запомня отминаващата година с лятното турне с рекордните 20 поредни концерта. Радвам се, че все по-бързо се възстановяват летните театри в градовете и това ми дава възможност да бъда там, още повече, че през лятото хората са по-усмихнати и заредени и концертите са неповторими.

- Тази седмица ти участва в благотворителния концерт “Да откриеш семейство за Коледа” в Пазарджик. Важна ли е тази кауза за теб?

- Всичко е важно! Когато има тъга, мъка и самота, трябва да се опиташ да помогнеш с това, което можеш на хората, които имат нужда да усетят топлината и обичта на някого, затова винаги се отзовавам и ходя на такива места и концерти.

- След като няма да издаваш нов коледен албум, сигурно си подготвил нови песни, или други изненади за многобройните си почитатели през 2026-та година?

- Не може всяка година да правя коледни албуми, още повече че наистина няма друг изпълнител с повече авторски коледни албуми и песни. Всеки път се заричам, че няма вече да правя, но като минат няколко години и ме досърбяват ръцете! (Смее се.) Догодина правя 45 години на сцената и ще имам концерти през цялата юбилейна 2026-та, така че съм обсебен от това, което ме очаква само след няколко седмици. Сега не е време за нови песни, заради юбилейните концерти - важното е на тях хората да се отпуснат и да бъдат с любимите си мелодии, които те са признали за такива. На 8-ми март ще открием творческия сезон в “Джой стейшън”, което се превръща в запазена традиционна среща с моите почитатели. Надявам се през новата година да успеем да направим и много клипове на вече готови песни от албумите ми, които ако имат видеореализация биха станали много по-достъпни и популярни за хората.

Коледите с внуците Веселин и Цветелина са любимото му време.

- Твоите почитатели са ти много верни и дават всичко за теб. Кои са най-интересните подаръци, или признания, които си получавал от тях?

- За мен е много ценно всичко, което се случва по време на концертите и най-вече след тях, когато има много емоционални моменти, защото хората са много подвластни на преживяното и ми споделят искрено за всичко, което са изпитали и преживели по време на нашата музика. За мен тези думи са най-хубавите подаръци. Наскоро една дама ми сподели, че “песните ми са “песните на нашия живот”! Това беше толкова човешко, искрено и вълнуващо. Иначе, получавам и безкрайно много подаръци, като сладки, баници, писма, сувенири, кукли... Най-вече ме впечатляват рисунките на децата - от едно турне за седмица получавам около петнадесет. Рисуват ме и пишат “аз обичам Веселин Маринов”, или рисуват себе си, слънце, жълти рокли... Събрал съм ги в една папка, вече слагам и във втора. Пазя си ги за спомен, защото това са най-хубавите мигове.

- Във видеото на един от новите ти хитове “Умна и красива”, участва твоята любима жена Веселина. Как реши да я поканиш и каква беше нейната реакция?

- Това е любимата й песен и усетих, че много й харесва още когато я чу за първи път - много обича да си я пее. Така че, реших да й предложа да се снима в клипа, а тя ми призна, че е много поласкана и привилегирована. Преди това й бях казал, че искам да участва във видеото на друга моя любима песен - “Приливът на любовта”, която е от предишния ми албум “Легенда за любовта”. Когато го снимаме, може да я поканя и във втори клип.

- Какво друго обичаш най-много във Веселина, освен че е умна и красива?

- Трудно ми е да кажа точно какво, просто я харесвам и като външен вид и като начин на мислене! Харесва ми и как подрежда нещата за деня си, а също как готви - всичко, което приготвя е много вкусно!

С Емил Димитров.

- Тя коректив ли е за новите ти песни - допитваш ли се до нея?

- Не, по-точно пазя тайна докато излезе песента, за да й я пусна когато е готова и да чуя нейното мнение. Тя харесва всички мои песни, но също като мен предпочита по-баладичните.

- Много млади хора си мислят, че животът на известните изпълнители е цветя, рози и аплодисменти, но пътят към успеха често е доста трънлив...

- Не мога да говоря от името на всички, защото в днешно време успехът може да дойде и много бързо с известните тв-формати, особено ако мощните компании решат да инвестират в дадения млад човек. Аз нямах този късмет и моята творческа дейност премина през много перипетии. В първите 13 години от живота ми като музикант, хората се колебаеха като чуеха името Веселин Маринов - “кой беше това и какви песни имаше?”. През това време съм работил с много желание, труд и желание за усъвършенстване. Разбрах, че колкото и да ми е било трудно, тези години са били важни, защото успях да заслужа обаждане с предложение за съвместна работа от композитора Тончо Русев! Тогава живота ми се промени и се оправдаха усилията ми през тези 13 години, през които трябваше да отстоявам позиции, да вървя по-нагоре и да оправдавам очакванията на хората. Всеки един млад човек, когато опитва и търси пътеката си, на първо място трябва горе-долу да осъзнае какво и колко заслужава и до къде могат да се простират мечтите му, но също така и да срещне подходящите хора по пътя си.



- А трудни ли бяха студентските години за теб?

- Да, имах трудно студентство, предхождано от тежка катастрофа на баща ми, която извади цялото ни семейство от нормалния ритъм. Иначе, преди това моите родители се справяха добре, просто преди да отида в София баща ми катастрофира и едни четири години ни беше трудно, докато успея да стъпя на крака. Не пожелавам на никого такова тийнейджърство - да си лишен от елементарни неща, като например да не можеш да поканиш едно момиче и да отидете на кино...

- Наистина ли оттогава не си вкусвал повече шкембе чорба?

- Да, от студентските години насам не искам да вкусвам повече шкембе чорба, защото със средствата, които имах, можех да си позволя само по две чорби и две филийки хляб през деня, за да издържа с парите. Но това са трудности, каквито са имали много хора. С днешна дата осъзнавам, че тези моменти са ми се отразили положително, защото това ми е помогнало да осъзная цената на много мои успехи и неволи по пътя.

- В един от твоите албуми си изказал специални благодарности на незабравимия Гого Найденов от “Тоника”, който ти е помогнал и те е окуражил в труден момент...

- Гого Найденов е страхотен! Той не ми е помогнал с лобиране и протекции, но просто много ме обичаше, виждаше какво правя и често ме е окуражавал и ми е давал надежда с думите си. Ще го запомня с уникалната му усмивка.

- А с какво ще запомниш Иван Тенев, който ни напусна наскоро?

- Иван Тенев съм го запазил завинаги в най-скъпите места на моите спомени, като един от важните хора в живота ми. Година и нещо той беше мой мениджър и успя да ми помогне да направя първите си записи с имена като Мария Ганева, Тодор Филков и Зорница Попова. Съдейства ми да се срещна с точните хора и да участвам в различни конкурси и форуми. Той е личност от високо измерение, каквато днес трудно се срещна - Иван можеше всичко, а беше и много добър човек.

- Кои събития те вълнуват най-силно в страната ни и следеше ли протестите, които доведоха до падането на правителството?

- Животът, който живея и постоянното пътуване по цялата страна ми дават възможност да имам отношение към социалния живот, така че забелязвам хубавите неща, които се случват у нас, както и негативното. Иска ми се България да стане по-хубава, предвидима и приветлива държава, която да привлича младите хора да си дойдат, но ме е страх, че това ще си остане като едно пожелание. Относно протестите - забелязвам, че всичко се повтаря в едни цикли, първо има обещания, емоции и желания за промяна, но в един момент обикновено нещата забуксуват в тези неясни вечни избори, караници и ориентализми в поведението на нашите политици... Все пак, винаги има лъч светлина и остава надеждата, че животът ни ще се промени към по-добро.

- Какво е твоето пожелание за предстоящите празници?

- Нека здравето, което хората си пожелават, да не е само в пожеланията, а наистина да го има! Желая им да имат и късмет, защото е важно, както и това да се намират на място, където всичко е спокойно. Пожелавам на всички хора да имат малко повече време и за себе си през новата година, а на Бъдни вечер да получат най-скъпия подарък - да бъдат с най-близките си!

Веселин Маринов е любим изпълнител на няколко поколения българи. Едно от големите му вдъхновения да започне да се занимава с музика е Емил Димитров, който е най-обичаният певец на майка му и неговите шлагери постоянно звучали в тяхната къща. Родителите на изпълнителят на “Лятна жълта рокля” също пеели много хубаво, въпреки че не са професионални музиканти, а баща му Стефан свирил и на китара. Пътят на Веселин Маринов към успеха и признанието, съвсем не е лек и минава през Германия. Там оценяват таланта му и той дори записва два албума на немски език. Голяма заслуга за завръщането му в България има големият композитор Тончо Русев, който го забелязва през 1994-та година, когато певецът печели Голямата награда на “Златният Орфей” и му предлага да работят заедно. В тандем с известния поет Евтим Евтимов те създават много незабравими песни и хитове. Албумът на Веселин - “Горчиво вино” има рекордния тираж от над 200 000 броя, което е без прецедент в последните десетилетия у нас. Всичките 30 албума в кариерата на популярния ни певец се радват на успешен прием от страна на публиката, вкл. и най-новият “Лесен за обичане”. Изпълнителят има една дъщеря - Йоана, която преди пет години го зарадва с две внучета - близнаците Веселин и Цветелина.