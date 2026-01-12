Александър Николов се извини на клуба

Александър Николов бързо се възстанови от грипа, който го извади от игра в Шампионската лига и отново е най-резултатният волейболист на Кучине Лубе (Чивитанова). Българинът заби 16 точки за победата на тима си с 3:0 (17, 25, 28) над Сонепар (Падуа) в първенството на Италия. При все това Николов влезе в заглавията на италианските медии със свое изказване по адрес на клуба заради напускането на иранеца Пория Хюсеин.

„Преди да говоря за мача искам да се извиня на феновете, на клуба Лубе и най-вече на президента Фабио Джованели заради коментара, който направих относно ситуацията с иранеца Пория Хосейн – заяви Алекс. - Казаното беше инстинктивно, тъй като се почувствах зле заради съотборник и видях написани много лоши неща за него. Не от клуба, но в италианските социални мрежи. Това беше импулсивна реакция и съжалявам за казаното“.