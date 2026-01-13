МОК: САЩ не нарушили олимпийското примирие с акцията във Венецуела

Няма опасност американските спортисти да бъдат изключени от участие в зимните олимпийски игри в Милано/Кортина идния месец заради операцията на САЩ във Венецуела. От МОК не изтълкуваха акцията срещу президента Николас Мадуро като нарушаване на олимпийското примирие, въпреки че се чуха подобни призиви от различни места.

„МОК не може да се намесва пряко в политически въпроси или конфликти между държави, тъй като те са извън нашата компетентност – гласи част от официално изявление на комитета. - Това е в сферата на политиката. Нашата роля е да гарантираме, че спортистите могат да участват в олимпийските игри, независимо откъде идват“.

Подобна е позицията и спрямо израелската операция в Газа, докато Русия и Беларус са изключени от международния спорт заради инвазията в Украйна.