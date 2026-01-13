Вингегор идва за старта на Джиро'Италия в Несебър

Йонас Вингегор е първата от най-големите звезди в съвременното колоездене, потвърдили участие в Джиро д'Италия, което ще стартира у нас. Датският колоездач на Висма-Лийз а байк обяви амбиции да направи дубъл Джиро-Тур тази година. Това ще е дебют на италианската обиколка за Вингегор, който до момента винаги е давал приоритет на Тур дьо Франс, където има две титли. Засега не е ясно дали Тадей Погачар (Словения, Емирейтс) ще кара в Джирото, което би било пореден епизод в съперничеството им последните години. Първият гранд тур за годината ще потегли от България с три етапа от 8 до 10 май, като големият старт е в Несебър, а след това колоната ще премине през Бургас, Велико Търново и Пловдив, за да стигне до София, откъдето ще отправи за Италия.