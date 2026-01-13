Нефтохимик 2010 отпрати помощника на Бленджини

ВК Нефтохимик 2010 се раздели по взаимно съгласие със старши треньора Франческо Кадеду. Клубът благодари на италианския специалист за работата му и му желае здраве и успехи за в бъдеще, съобщиха бургазлии на официалната си страница.

До края на сезона отборът ще бъде воден от спортния директор Иван Станев.

Раздялата с италианския специалист дойде два дни след домакинската загуба от шампиона Левски София с 0:3, както и в седмицата, в чийто край ще се изиграят финалните мачове от турнира за Купата на България.

Кадеду е асистент на Джанлоренцо Бленджини в националния отбор на България, с който стана световен вицешампион през миналата година. Преди да започне работа в Нефтохимик, той беше на кормилото на другия бургаски отбор от волейболния елит при мъжете – Дея спорт.

Бившият национален разпределител Иван Станев познава отлично Нефтохимик 2010, който вече води в началото на миналия сезон.