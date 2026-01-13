България с три аса в сноуборда - Александър Кръшняк втори на Световната купа в Бад Гащайн

Когато Радослав Янков и Тервел Замфиров нямат ден, България отново е на подиума в Световната купа по сноуборд! Бившият носител на Големия кристален глобус и световният шампион отпаднаха в квалификацията за паралелния слалом в Бад Гащайн (Австрия), но точно там изгря звездата на Александър Кръшняк. 21-годишният студент от ТУ зае второ място в надпреварата при едва второто си попадане в елиминации за Световната купа.

Младокът преодоля квалификацията с 13-о време, което го прати на по-неудобните трасета, но в дуелите се оказа, че съперниците му се чувстват по-неудобно. Агресивният стил на българина с много висока скорост и голям радиус на завоите постави на тръни доста по-опитните състезатели в другия коридор. И така последователно грешки допуснаха носителят на три световни титли Андреас Промегер (Австрия), първенецът на планетата с италианския тим от 2023 г. Аарон Марш и най-добрият състезател на Германия Щефан Баумайстер. Така Кръшняк стигна финала, но там беше негов ред да допусне грешка - още на старта на дуела с Маурицио Бормолини (Италия), което го лиши от сензационна победа. Но и второто място е огромно постижение за българина, който за първи път се качва на подиума в Белия керван, а и направи огромна крачка към зимните олимпийски игри в Милано/Кортина идния месец. Всички участници на олимпиадата ще станат ясни след двата паралелни гигантски слалома в Банско през уикенда, където Кръшняк ще застане на старт заедно с всички най-добри родни асове.

При жените Малена Замфирова прескочи квалификацията с 11-и резултат, но в елиминациите отстъпи на осминафинала на носителката на три световни титли Цубаки Мики (Япония).