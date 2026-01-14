САЩ сменя Мадуро за нашите избори

Новите оптични устройства ще броят гласовете, цената им е около 4000 евро, 1400 излиза наемът

Днес на комисия депутатите ще решават смяна на машините за гласуване със скенери

Предвижда се контролно преброяване в 3% от секциите

Американски оптични устройства за сканиране сменят мадуровките на предстоящите извънредни парламентарни избори. Както “Труд news” вече съобщи, в парламента имат готовност да приемат бързо промените в Изборния кодекс на второ четене, за да има време за доставяне на новите устройства. Нагласата е те да бъдат взети под наем от САЩ.

Днес депутатите от правна комисия започват гласуването на второ четене на предложените текстове. Докладът обединява предложенията на пет парламентарни формации, както и тези на работната група.

“Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, които да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат гласа си”, каза зам.-председателят на парламентарната група на “Има такъв народ” (ИТН) Станислав Балабанов на брифинг пред медиите вчера. ИТН са основният инициатор за експресното въвеждане на сканиращите устройства. Още по време на консултациите при президента Румен Радев през декември Павела Митова обяви, че “има над шест места по света, откъдето могат да се наемат сканиращи машини”.

“Труд news” потърси експерти, които са проучвали различни международни практики за използване на машини. Оказа се, че с такъв тип скенери броят гласовете в САЩ, Канада, Филипини, Колумбия и Япония.

Опасенията на експертите са, че не е добре да се правят такива големи промени в изборните правила в последния момент. „Подобна промяна не може да се въвежда от днес за утре сутринта. Въпросните скенери не са тествани в български условия. Говори се, че е имало малък тест през 2017 г. в Английската гимназия, който бил пълен провал и затова докладът на ЦИК бил скрит”, коментира пред “Труд news” докторът по конституционно право Петър Славов.

“Трябва да престанем с експериментите, защото изборите са най-сериозният ангажимент на държавата”, категоричен бе и докорът по конституционно право Борислав Цеков.

“Възможно е бързото въвеждане на новия тип машини, без да е имало достатъчно време за тестването им и конфигирирането, да доведе до хаос и да продължи ерозията на доверието към изборите. Не е изключено да се стигне и до жалби в КС и до искания за касиране на изборите”, предупреди и професорът по конституционно право в СУ “Климент Охридски” Пламен Киров.

Според проучвания подобни скенери струват между 3 000 и 4 000 евро. Цената при наемане на една машина е 1300-1400 евро.

Досегашните машини няма да се използват. Гласуването ще е с бюлетини, които всеки избирател ще поставя в оптичния скенер. Оптичното устройство за сканиране на бюлетини се състои от сканиращо устройство, кутия за бюлетини и печатащо устройство (принтер), пише още в доклада за второ гласуване на промените в Изборния кодекс. Сканиращото устройство ще отпечатва контролна разписка, която се пуска в кутия за контролни разписки. След приключване на изборния ден ще се разпечатва протокол на секционната избирателна комисия и ще се записват данните от гласуването и електронния дневник на защитен технически носител във формат, осигуряващ възможност за проверка и съхранение, предвиждат промените.

В доклада се посочва, че ЦИК провежда логически и функционални тестове на най-малко 5% от оптичните устройства във всеки изборен район. Резултатите от предизборните тестове се публикуват незабавно, преди изборния ден. ЦИК определя и условията и реда за контролно преброяване на най-малко 3% от избирателните секции в страната.

Ива Лазарова, Институт за развитие на публичната среда:

Основен недостатък е грешното преброяване на гласовете

Основен недостатък на сканиращите устройства е грешното преброяване на гласовете. Това може да се случи по различни причини. На последните избори във Филипините от 17-18 млн. гласа, 1,3 млн. са недействителни. Те броят със сканиращи усройства.

Ако знакът на избирателя излезе от квадратчето, бюлетината става недействителна. На тези скенери някой трябва да им напише кода, така че те да отчитат X и V. В Англия запълват кръгче.

Международните доклади показват, че най-честите проблеми са свързани с това какви нюанси на химикала ще се отчитат за коректни, какви са допустимите отклонения при знаците за гласуване (а и какви ще са самите знаци), както и колко пъти избирателите ще имат право да поправят своя глас като получават нова бюлетина при допускане на грешка.

Александър Рашев, депутат от ИТН:

Машини могат да се наемат или закупят от партньорски държави, като САЩ

В доклада, който е за второ четене в правната комисия, сме предложили текст, който гласи че в едномесечен срок от влизането в сила на закона Министерски съвет следва да осигури въпросните машини - доста държави в света разполагат с такива оптични машини за сканиране на бюлетини.

Такава държава е и САЩ, те са наш партньор. Надявам се Министерски съвет да предприеме съответните действия, да се свърже с партньорските ни държави и дори и да няма възможност да се закупят скенерите към настоящия момент за предсрочните парламентарни избори, надявам се да могат да се наемат. И да няма никакъв проблем с гласуването.

Освен тестване на машините е предвидено и конфигуриране - самото сканиране ще трябва да е на определен вид хартия и всичко ще е така направено, че да няма проблеми в изборния ден.

Министерският съвет ще трябва да реши дали да закупи скенерите или да ги наеме. В България с около 12 000 секции, няма проблем САЩ, които имат стотици хиляди машини и нямат предстоящ вот, за които да са им необходими, няма проблем според мен да се уреди снабдяването с този вид машини.

Това, което ИТН ще подкрепи, е вариантът разпечатаният от машината протокол, който ще показва гласовете по партии и коалиции, заедно с преференциите с протокола на СИК, който обобщава как е протекъл изборният ден, да се занесе в РИК. Там ще се обработват протоколите. Ще има контролно преброяване в 3% от секциите във всички РИК, така че да се гарантира, че протоколите правилно отразяват вота на избирателите.

Цветозар Томов, член на ЦИК:

Знаците X и V при експеримент със скенери произведоха повече недействителни бюлетини

Правили сме експеримент със скенери още през 2017 г. В момента по нашия закон маркирането на вота трябва да става със знаци X и V в едно квадратче. Обичайната практика при използването на скенери е те да отчитат вота като действителен за определена партия или коалиция, тогава когато е покрит определен процент от пространството, предвидено за полагане на вота.

Гледал съм в САЩ как е. Там има елипси, където се запълват 30-40%, слагат се на скенера и той няма да бърка. Няма да е от значение дали част от маркираното излиза извън тази зона или не. Тази система е пробвана, работи. И не води до недействителност на вота. Ако оставим знаците X и V, през 2017 г. това доведе до покачване на броя на недействителните бюлетини.