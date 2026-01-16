Новите ни звезди в сноуборда са готови за приятелско състезание на Световната купа в Банско

Ще се превърне ли Световната купа по сноуборд в Банско в български парад? Това е въпросът преди двата паралелни гигантски слалома на пистата „Томба“ през уикенда. На старт ще застанат всичките ни най-добри състезатели начело с Радослав Янков, който е единственият ни представител, печелил под връх Тодорка – през 2017 г. В Пирин опитният чепеларец по традиция ще бъде подкрепян от солидна родопска агитка, а като най-сериозна негова конкуренция се явяват двама софиянци – Тервел Замфиров и Александър Кръшняк.

Замфиров е актуален световен шампион, а точно преди година сензационно победи Янков в директен дуел на Бъндеришка поляна.

А преди седмица Радо си го върна в Скуол (Швейцария)...

Кръшняк пък избухна дни преди спирката на Белия керван пред родна публика – в паралелния слалом в Бад Гащайн (Австрия), където елимирира куп големи имена, за да стигне до второто място – най-добро представяне в кариерата му до момента. Кръшняк също има „сметки за уреждане“ със Замфиров – на два пъти му отстъпи шампионски дуели на същото място – на световното първенство за младежи през 2023 г., когато родните състезатели доминираха почти безапелационно над връстниците си от цял свят.

„Тогава бяхме изтощени, а бордовете ни – затъпени – спомни си Кръшняк. - Погледнахме се и решихме, че няма да ги острим, а ще си починем и ще определим шампиона с тъпи бордове. С него си имаме голямо доверие. Всеки ден тренираме заедно с него и Радо Янков, наблюдаваме се, обменяме съвети“.

Самият Янков пък си пожела български финал без да уточнява дали вижда себе си като един от последните двама в надпреварата. Той тренира от първия ден в Банско, докато Кръшняк и Замфиров, както и сестрата на Тервел – Малена, пропуснаха първия ден от тренировките на писта „Котвата“, където има подготвено трасе, идентично със състезателното. Те си дойдоха ден по-късно заради участието си в Бад Гащайн, където Замфирови останаха и за отборната надпревара.

Директорът на състезанието Виктор Гичев, който е и съветник на ФИС за световната купа в алпийския сноуборд, заяви, че всички състезатели да останали много доволни от условията, а Банско отдавна е еталон за организация на надпревари на една дъска за най-добрите в света.

Над 120 състезатели от 20 страни ще мерят сили по пистата в двата дни, като българското участие ще е многобройно. При мъжете останалите ни участници са Петър Гергьовски, Кристиан Георгиев и Петър Гьоршаков, а при жените освен Малена ще карат Теодора Пенчева, Анита Райчева, Андреа Коцинова и Аглика Георгиева. Надпреварата е последен шанс за олимпийски квоти за Милано/Кортина, но това не се оказа достатъчно да убеди чешката „мултишампионка“ Естер Ледецка да дойде отново у нас. Двойната олимпийска шампионка в ските и сноуборда вече има запазено място на игрите и реши да отклони поканата за сметка на участие в Световната купа по алпийски ски. По трасето обаче ще има друга атракция – бившата световна шампионка Клаудия Риглер, която продължава да се състезава на 53-годишна възраст, а първата й победа е от далечната 1999 г.

Утре в 9,00 часа започват квалификациите, които ще определят най-добрите 16 за същинската фаза на елиминации, която започва в 13,00 ч. Идентична е програмата за неделя, като стартът е от 12,45 ч. Входът на трибуните около финалната зона на Бъндеришка поляна е свободен за всички присъстващи.