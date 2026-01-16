Ще бъде ли изкуственият интелект по-креативен от хората?

Според изследовател границата на възможностите на ИИ се намира някъде между аматьорското и професионалното ниво при хората

Изкуственият интелект не е човек

Дрю Търни

Предполагаемата „креативност“ на изкуствения интелект (ИИ) е обект на строги математически ограничения, според проучване, публикувано в Journal of Creative Behavior.

Дейвид Кропли, професор по инженерни иновации в Университета на Южна Австралия и единствен автор на изследването, установи, че границата на възможностите на изкуствения интелект се намира някъде между аматьорското и професионалното ниво при хората, което означава, че изкуственият интелект никога няма да надмине креативността на най-талантливите човешки творци.

Откритието на Кропли обаче не е допринесло особено за разсейване на опасенията, че изкуственият интелект ще доведе до изчезването на креативните сектори на икономиката. Експертите продължават да обсъждат творческия потенциал на изкуствения интелект, а начинът, по който дефинираме креативността, е една от най-големите пречки. Точно както „умен“ или „привлекателен“, „креативен“ е много човешко описание, което може да означава различни неща в различни области и което не се поддава на лесно или количествено измерване.

Кропли е приложил Стандартната дефиниция за креативност към резултатите от различни големи езикови модели (LLM), като например ChatGPT. Той е установил, че „докато изкуственият интелект може да имитира креативно поведение - доста убедително понякога - неговият действителен творчески капацитет е ограничен до нивото на средностатистически човек и никога не може да достигне професионални или експертни стандарти при настоящите принципи на проектиране“, се казва в изявление.

„Много хора смятат, че щом ChatGPT може да генерира истории, стихотворения или изображения, той трябва да е креативен. Но генерирането на нещо не е същото като това да си креативен. Обикновено 60% от хората са под средното ниво, когато става въпрос за креативност, така че е неизбежно значителна част от обществото да смята, че магистри по право като ChatGPT са креативни, когато не са. Силно креативните хора ще разпознаят слабостите в генеративните системи с изкуствен интелект“, каза Кропли.

Джак Шоу от Shawfire Media, стратег по електронна търговия, който използва и сравнява LLM програми за генериране и тестване на маркетингово съдържание, заяви, че според някои дефиниции твърдението на изследването е правилно. „Ако креативността означава преформулиране на брифа, задаване на нови културни сигнали и поемане на отговорност за рискови избори, които биха могли да се провалят, тогава хората водят. Моделите синтезират модели, оптимизирани за вероятност; те не носят намерение, житейски контекст или залози и не създават цели“, каза той.

Най-голямата празнина в креативността на изкуствения интелект е, че той никога няма да има човешки опит, каза Алеша Браун, основател и главен изпълнителен директор на Fruition Publishing Concierge Services и Alesha Brown Productions, компании, които помагат на автори, лидери на мисълта и марки да превърнат житейските преживявания в книги, филми и кампании.

„Никой магистър по право не се събужда с детска травма, културно наследство или морален конфликт и не решава: „Ще направя филм или ще напиша книга, която може да ми струва взаимоотношения, но може да освободи други хора. Това „защо“ зад работата - готовността да се рискува репутация, доходи или принадлежност за една идея - е голяма част от това, което интуитивно считаме за креативност, а изкуственият интелект не притежава това. Това е спор за свободата на действие и дълбочината, а не желязно математическо доказателство, че изкуственият интелект никога не може да ни сравни или надмине“, каза тя.

Но по други критерии, изкуственият интелект може да се счита за креативен. Гор Гаспарян, съосновател и главен изпълнителен директор на Passionate Agency, агенция за дигитално разузнаване, която предлага дигитални преживявания с фокус върху ИИ инженерството, смята, че идеята за математическо ограничение на креативността на ИИ се основава на старомодно определение на думата, което омаловажава стойността на новостта.

„В моята практика, моделите с изкуствен интелект създават ключови думи и тематични връзки, които са нови за нашите SEO експерти в 80% от случаите, което води до стратегии за съдържание, които не са били разглеждани преди“, каза Гаспарян.

За Илия Рибчин, основател и директор на консултантската фирма за изкуствен интелект Vorpal Hedge, изкуственият интелект генерира креативни материали по много подобен начин на този на хората. „Както хората, така и специалистите по право разчитат на един и същ основен механизъм - рекомбиниране на съхранени модели под ограничения. Истинският проблем не е, че на изкуствения интелект „липсва креативност“, а е, че продължаваме да опаковаме креативността в мистичен език, който се срива веднага щом погледнем как всъщност работят човешките творци“, каза той.

„Романтизираме писателя, взиращ се в празна страница, или готвача, който измисля ястие, което никой никога не е си представял“, обясни той, но талантливите творци черпят от житейския си опит, от това, че са опитвали храни, чели литература и са научавали умения, които след това прекомбинират в нови вариации.

Той добави, че твърдението, че изкуственият интелект има по-нисък математически таван от човешкия, е математическа грешка. Според него „Ако креативността е способността да се свързват несвързани точки, печели съществото с най-много точки.“

Този принцип е причината, поради която изкуственият интелект може да се сравни с човешката креативност, каза Джеймс Лей, главен изпълнителен директор на платформата за правни колективни искове Sparrow. „Креативността е генериране плюс подбор срещу определена цел. Генерирането е способността да се създадат много кандидати, докато креативността изисква новост, полезност и приемане от аудитория или пазители на домейна. Ето защо изкуственият интелект вече работи за рекламни концепции, процеси на адаптация, опции за договорни клаузи и музикални мотиви, където качеството е измеримо, а кратката информация определя посоката“, каза той.

Някои експерти смятат, че всички възприемани недостатъци на ИИ са причинени единствено от липсата на човешки принос. Например, ако можете да дадете ясни инструкции, да определите начини за оценка на резултатите и да продължите да ги подобрявате чрез човешка обратна връзка и тестове, добавя Лей, ИИ отговаря на стандарта, защото генерира нови опции, а процесът запазва тези, които добавят стойност.

Неясните подкани могат също да доведат до изкуствен интелект, който генерира доста скучна идея, каза Амит Радж, основател на The Links Guy, SEO консултантска компания, която използва работни процеси с изкуствен интелект в задачите по маркетинг на съдържание.

В крайна сметка, определението за креативност ще продължи да се развива, докато дебатът за творческите способности на изкуствения интелект продължава, каза Пол ДеМот, главен технологичен директор в Helium SEO. „Аргументът за това как създаването на нещо не е еквивалентно на това да бъдеш креативен е индикация, че променяме целите си. Критиците твърдяха, че изкуственият интелект е лишен от намерение, след това от емоционално богатство, а след това и от оригиналност. Ние концептуализираме креативността като всичко, което хората могат да постигнат, а машините не могат, а след това я предефинираме, когато машините преодолеят тази бариера“, каза той.

(От livescience.com)