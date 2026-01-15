Полетът на среброто няма да бъде вечен: Подгответе се за изход!

Истинската разлика между спекулация и инвестиция не е в това кога купуваш, а дали знаеш кога и защо да излезеш

Най-фундаментален сигнал идва от индустрията

След дълги години на застой, пазарът на сребро най-сетне се събуди. В края на 2025 г. навлезе във фаза, която историята не помни. Фундаментите са силни, индустриалното търсене е рекордно, банките отново го свързват с понятието “пари”, а добивът остава структурно ограничен.

Това създава усещането, че среброто няма как да падне. Историята обаче показва, че точно така изглеждат пазарните върхове - не когато страхът доминира, а когато оптимизмът стане масов и универсален.

Големият въпрос в тази обстановка е как инвеститорите да разпознаят момента, в който възходящият цикъл преминава в спекулативна крайност. Среброто е цикличен актив и всеки цикъл завършва по един и същи начин - рязко, бързо и без предупреждение за тези, които не гледат правилните сигнали.

Първият и най-очевиден знак за приближаващ връх е масовата мания на дребните инвеститори. Исторически, върховете в среброто съвпадат с моменти, в които физическият пазар прегрява - дилърите остават без наличности, образуват се списъци с чакащи, а премиите над спот цената скачат до нива, които нямат икономическа логика. При предишни пикове това означава премии от порядъка на няколко долара над спот за стандартни продукти (монети, кюлчета), задържащи се не дни, а седмици. Когато купувачите приемат подобни условия като нормални, пазарът вече е в късна фаза.

Вторият сигнал идва от мейнстрийм финансовите медии. Докато скептицизмът все още присъства, възходът обикновено е здравословен. Истинската опасност започва, когато тонът стане еднопосочен - когато CNBC, Bloomberg и водещи вестници започнат да говорят за „сребърен супeрцикъл“, а инвестиционни консултанти, които години наред са игнорирали благородните метали, започнат да препоръчват агресивни алокации. Медията не води пазара - тя го догонва. Когато всички вече са убедени, че риск няма, купувачи просто не остават.

Третият ключов индикатор е позиционирането на спекулативния капитал. Данните от COT отчетите (Commitments of Traders reports) показват кога хедж фондовете и големите спекуланти са „препълнили лодката“. Исторически, екстремни нето-дълги позиции - значително над предишни върхове - в комбинация със забавяне на ценовия импулс са класическа предпоставка за рязък обрат. Тези участници не са дългосрочни инвеститори. Когато трендът се счупи, изходът става еднопосочен и хаотичен.

Четвъртият и най-фундаментален сигнал идва от индустрията. През последните години именно индустриалното търсене е гръбнакът на сребърния пазар, като през 2024 г. то достигна рекорд от около 680 милиона унции. Соларният сектор е водещият двигател, с очаквания търсенето му да се доближи до приблизително 270 милиона унции годишно към края на десетилетието (може никога да не се случи!). Това означава приблизително 14-17 тона сребро на всеки гигават нови фотоволтаични мощности. При цена от $30 долара това добавя около 1-2 цента на ват към себестойността на панелите - управляемо ниво. При $100 долара разходът скача към 5 цента на ват, а при $150 надхвърля 7 цента. В пазар, където крайните цени на модулите са около 10-15 цента на ват, това става критично. Именно там започва намаляване на съдържанието на сребро, търсене на заместители и отлагане на проекти - класическа форма на унищожаване на търсенето.

Петият сигнал е реакцията на предлагането. Високите цени неизбежно правят маргинални добивни проекти рентабилни. Новите мини не се появяват за месеци, но когато започнат да влизат в производство и анализаторите заговорят за двуцифрен ръст на глобалния добив, дефицитът започва да се затваря. Това обикновено се случва с лаг от 18-36 месеца след ценовия пик. Характерно за този момент е рязкото увеличение на капитализацията на малките проучвателни компании. Дори и играчи, които нямат никакви доказани запаси, а само ресурси или индикации за залежи изведнъж стават безумно скъпи.

Шестият индикатор е политически. Когато цената на среброто започне да създава макроикономически проблеми - по-скъпа енергия, отложени инфраструктурни проекти, инфлационен натиск - правителствата и регулаторите реагират. Повишаване на маржин изисквания, освобождаване на резерви или координирани сигнали за „стабилизиране на пазара“ са типични за късната фаза.

Седмият сигнал е чисто технически и служи като потвърждение. Параболичните движения винаги завършват с резки дневни обръщания и спадове от 15-20% за дни. Когато ускорителният тренд се счупи, връщане към върха рядко има.

Осмият и последен индикатор е еуфорията. Когато последният скептик капитулира, когато прогнозите за 300, 500 или 1000 долара за тройунция се приемат като неизбежни, а рискът изчезва от речника, цикълът е изчерпан.

Някои от описаните сигнали вече се виждат на пазара, така че трябва да се замислим.

Убеден съм, че среброто ще направи нови върхове през този цикъл - не смятам, че ще достигнем пик преди втората половина на 2026 г., ако изобщо това се случи през годината. Когато и да стане, цената няма дълго да остане в небесата. Истинската разлика между спекулация и инвестиция не е в това кога купуваш, а дали знаеш кога и защо да излезеш. В пазар като този печалбите не се губят заради грешна прогноза, а заради липса на план.

Историческите примери от 1980 г. и 2011 г. са важно предупреждение - инвеститорите, които са държали завинаги, са чакали десетилетия да се върнат на нула. Изводът е недвусмислен - печалбата се реализира само при продажба, а дисциплината и предварителният план са по-важни от емоциите и пазарната еуфория.

Имаме нужда от практична стратегия за излизане чрез поетапна продажба, а не опит за улавяне на абсолютния връх. Позицията може да се раздели на няколко равни части (по 20-30%), които се продават при определени ценови нива и натрупване на сигналите. Лично аз смятам да започна частично прибиране на печалби над $100 до пълно излизане след технически срив. Най-големият ви враг при такава стратегия ще бъде усещането, че се прецаквате след като продадете на $100, а цената достигне $130 само след броени дни. Бъдете щастливи от реализираната печалба и не се поддавайте на алчността, защото ще се опарите болезнено.

Според мен цени над $150-200 няма как да се задържат дълго поради комбинация от две основни причини - намаляване на индустриалното търсене и увеличаване на вторичното предлагане. Не, не вярвам, че мините ще увеличат рязко добива. По-скоро очаквам рециклаторите и дребните инвеститори да започнат да продават повече. Никой не знае колко точно сребро се крие по домовете в Индия, Бангладеш и Пакистан. То може буквално да залее пазара, особено ако там настъпи икономическа криза.

Бичият пазар на среброто през 2025-2026 г. вече създава значително богатство. Отличен пример са резултатите на ДФ Експат Природни ресурси, който има значителна експозиция към сребро. Фондът удари нов рекорд и вече отчита +107% от дъното отпреди 9 месеца и +9% само за 2026 г.

Това богатство обаче ще остане само за онези, които имат ясна стратегия за изход. Опичайте си акъла.

Нищо от споменатото не е препоръка за инвестиции.