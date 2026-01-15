Тежък жребий за Григор на Аустрелиън оупън

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе срещу чеха Томаш Махач в първия кръг на Откритото първенство на Австралия, което започва на неделя.

34-годишният Димитров е 45-и в световната ранглиста в момента, с 10 места по-назад от 25-годишния Махач. Двамата са се срещали веднъж досега на турнира във Виена през 2024-а, когато чехът печели с 6:7(5), 6:4, 6:3.

Най-доброто класиране на хасковлията на "Мелбърн Парк" е полуфинал през 2017 година. Той има и три четвъртфинала през 2014, 2018 и 2021-а, но след това не е преминават третия кръг, като през миналия сезон отпадна още на старта заради контузия.

Махач достигна до третия кръг на турнира в предишните два сезона.

При успех Димитров очаква победителя от мача между поставения под номер 31 Стефанос Циципас (Гърция) и Шинтаро Мочидзуки (Япония). Циципас е финалист на Откритото първенство на Австралия през 2023 година, като още на три пъти достигна до полуфинал за първия за годината турнир от Големия шлем в Мелбърн.

Димитров е в долната половина на схемата, в която са още защитаващият титлата си и втори поставен Яник Синер (Италия), десеткратният шампион и номер 4 Новак Джокович (Сърбия), петият в схемата Лоренцо Музети (Италия), осмият Бен Шелтън (САЩ и деветият Тейлър Фриц (САЩ).