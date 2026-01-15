Да направим Европа отново велика

ЕС ще бъде много улеснен от обстоятелството, че Доналд Тръмп е с категорично европейски произход

Според най-актуалните налични данни от Преброяването на САЩ през 2020 г., приблизително 55,76% от населението на САЩ се самоопределя с европейски произход.

Това включва всички, които посочват европейска етническа принадлежност (германци, ирландци, англичани, италианци, поляци и др.). Данните се основават на самоидентификация и не включват онези, които избират да се определят само като „американци“, както и около 20% от населението, което не е дало отговор на въпроса за произхода.

В страна, в която населението се определя най-вече като европейско, е европейска!

Ето разбивка по най-големите европейски етнически групи в САЩ: германци - ~45,0 млн. 13.04%, ирландци ~38,6 млн.

9.65%, англичани ~46,6 млн.

7.72%, италианци ~16,8 млн.

5.07%, поляци ~8,6 млн. 2.74%, ..., българи - 106 177 души или около 0,03%.

Общият брой американци от европейски произход по самоидентификация е 183,9 млн. души, или 55,76% от населението, но значителна част от хората, особено с британски корени, често се самоопределят само като „американци“, което води до подценяване на реалния им брой.

Със сигурност тези около 60% реално европейци се чувстват неуютно извън Европейския съюз, така че е най-логично нашият мощен, проспериращ и непобедим съюз да се погрижи за своите граждани, прибирайки САЩ към своите законни владения и грижейки се за своите съграждани. И създавайки ЕСАЩ - Европейски Съединени Американски Щати, базирайки се на великите ни евроатлантически ценности! .

Но на първо време ЕС трябва да създаде европейски военни бази на американска територия.

Вероятно ЕС ще бъде много улеснен от обстоятелството, че сегашният президент Доналд Тръмп е с категорично европейски произход.

Доналд Тръмп произхожда от две европейски нации:

1. Германски корени (по бащина линия). Дядо му Фридрих Тръмп е роден в Калщат, Германия, и емигрира в САЩ през 1885 г. на 16-годишна възраст.

2. Шотландски корени (по майчина линия). Майка му Мери Ан Маклауд е родена на остров Люис, Външни Хебриди, Шотландия, и имигрира в САЩ през 1930 г.

Тръмп е наполовина германец, наполовина шотландец по произход.

Съпругата му, Мелания Тръмп (родена Мелания Кнавс/Кнаус), има напълно европейски произход, родена е в Ново Место, Словения.

Ясно е че европейско семейство управлява ЕСАЩ, няма да оставим еврогражданите си там в чужди ръце!

Що се отнася до Гренландия, то населението е (2026 г.): около 55 700 - 56 900 души. Но в западната част на Гренландия живеят около 5500 бели мечки, които нямат своя държава. Може да се помисли за референдум и ограничена автономия на малка територия.