Протестите в Иран вече имат стабилна инерция и като гледам няма да ги спрат лесно. Може би трябва да кажа протестите в Персия.

Страшно любопитно е отношението към шах-а (краля), който до някаква степен е очевидната контра на сегашния режим. Личи си от километри, че има американски пръст в цялата работа и иранци ако свалят Аятолаха ще го заменят с американско влияние - срещу каквото са вдигнали предишната революция. Видях много публикации от иранци, които си го признават това.

Обаче не им пука особено много. За много от тях е по-малкото зло. Някои дори се организират да предложат на Тръмп гробницата на аятолаха, ако им помогне.

Много често геополитическите анализи и погледа отгоре подценяват народа на място. В случая като си беден, заобиколен от врагове, Израел те бомбардира и лидера ти не може да направи нищо по въпроса, нямаш бъдеще... не е ли органичен процеса по смяна на властта?

Считам, че един ден същото може да се случи в държави като Либия. Нов жанр - революция да си коригираме революцията.