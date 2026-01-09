Любопитно единение на комунисти и неокомунисти

Арестът на Мадуро хвърли в прегръдките им непримирими „врагове“

Според комунистите и неокомунистите акцията на US Army във Венецуела е драстично нарушение на международното право и е извършена с правото на силата. И двата вида повтарят старата комунистическа пропаганда от 70-те години на миналия век.

Комунистите по света и у нас бяха жестоко разтърсени от тежкия удар на Тръмп/US Army против руските и китайските интереси във Венецуела. След като се съвзеха от поразителната акция на Делта форс, комунистите в безмощната си ярост започнаха да произвеждат разни конспирации. Основната: Мадуро бил предаден от своите, които организирали всъщност преврат против него. Това е нелепо, защото при акцията загинаха няколко десетки венецуелски военни и 32 кубинци от охраната на Мадуро. За комунистите е непоносимо, че акцията на US Army e блестяща победа на американското оръжие над руското, китайското и иранското, защото това е оръжието, с което се защитаваше Мадуро против Делта форс.

Твърденията на комунистите, че Тръмп иска да заграби петрола на Венецуела са нелепи, защото САЩ са най-големият производител на петрол (20.1 млн барела на ден). Тези твърдения поразително приличат на старата антиамериканска комунистическа пропаганда от 70-те, на която съм съвременник. Спомен: точно преди 50 години, януари 76-та Карлос Андрес Перес, някогашният президент на Венецуела национализира (открадна) собствеността на американски петролни фирми. Чавес продължи кражбата. Ето защо Тръмп иска да възстанови американската петролна собственост във Венецуела.

Според комунистите акцията на САЩ е тежко нарушение на международното право. Комунистите се подвизават главно в Русия, Източна Европа, също и в България.

Неокомунистите са несравнимо повече от комунистите. Неокомунистите са днешните западноевропейски левичари, около 90% от пълнолетното население на Западна Европа, но и около половината от пълнолетните американци. Те са много по-опасни от комунистите, защото са на власт в почти целия ЕС и в половината Америка. Това не значи, че неокомунистите не са доста по-неприятни и жалки от комунистите.

Огромната част от неокомунистите са поддръжници на Украйна и мразят Тръмп, защото са убедени, че той е свързан с Кремъл. Неокомунистите нямат достатъчно умствени възможности, за да разберат, че Тръмп е американски патриот/националист и няма как да не се сблъска с Кремъл, както се случи много пъти в миналото. Има и безброй други доводи против безумието, че Тръмп е свързан с Москва, които съм изреждал десетки пъти. Последно доказателство: американските спецчасти превзеха петролния танкер, плаващ под руски флаг Bella или Marinera. (Един и същи танкер). Танкерът е най-вероятно част от сенчестия флот на Кремъл, който превозва руски петрол в нарушение на санкциите. Така ли постъпва американския президент, който е свързан с Кремъл?

Неокомунистите бяха объркани след ареста на Мадуро, не знаеха как да отговорят. Явно не беше подходящо да се възмущават, въпреки омразата им към Тръмп. След като се съвзеха от поразителната акция, те измислиха следния „довод“: Мадуро е диктатор, лош човек, но Тръмп не е трябвало да го сваля, защото е драстично нарушение на международното право и е извършено с правото на силата.

Доводът на неокомунистите е същият, като на комунистите!

Конспирацията, измислена от неокомунистите в безсилната им ярост против изумителната акция на US Army/Тръмп: той е много лош, защото веднага е трябвало да организира свободни избори, та да спечели прогресивната венецуелска опозиция. Вярно е, че двата последни избори бяха откраднати от Мадуро и така тежко беше ощетена опозицията. Но страната сега е в пълен хаос, всеки е общо взето против всеки и е невъзможно веднага или скоро да се организират избори. The Chavistas, поддръжниците на покойния президент Чавес са много силни, военните и силите за сигурност като цяло са против опозицията. Неокомунистите крещят, че Тръмп се съюзява с Д. Родригес, вице на Мадуро, сега президент. Това, естествено не е вярно, защото както винаги президентът е прагматик. ЦРУ са му препоръчали именно нея да задържи на власт, защото е бивш петролен министър, дълбоко е свързана с големите фигури в петролната промишленост, има огромни познания за петролния бизнес и е най-подходящият човек да осигури прехода, който очаква страната. Също и Родригес е в най-добро положение да помогне на САЩ да възстановят петролната си собственост и преди всичко - да помогне най-сетне на бедните венецуелци да разберат нещо от огромното богатство на страната си.

Няма съмнение, че Родригес покорно ще изпълнява заповедите на Тръмп.

Друга част от неокомунистите искат Тръмп веднага да сложи на власт Мачадо, водач на опозицията, но това значи нова военна акция с непредсказуеми последствия. Това е безумие, но какво друго от неокомунистите.

Избори несъмнено ще има, но в близкото бъдеще, сега не е време за това.

Неокомунистите не могат да разберат това, защото съзнанието им е замъглено от омразата им към Тръмп. Същите гръмогласно твърдят, че доктрината Монро, която сега следва Тръмп е погрешна, защото го отдалечава от ЕС и Нато. Протестите на неокомунистите против новия курс на САЩ, следването на доктрината Монро, или Донро, както вече я наричат, поразително ми напомнят за старата антиамериканска комунистическа пропаганда против същата доктрина, от 70-те, на която съм съвременник.

Най-любопитното и забавното: и двата вида - комунистите и неокомунистите сега се обединиха, а уж са врагове.

Уж, защото една челичена, пролетарска спойка ги свързва навеки.

Ненавистта им към президента Тръмп.

Забележка: Обобщенията за огромни групи от хора са погрешни, затова приемам, че всички числа по-горе са отчасти относителни.