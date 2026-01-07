С нов закон Пеевски пръв даде реални мерки за борба със спекулата

Предложението е част от редица законодателни промени на ДПС в полза на хората

В момент, когато политическата класа в България продължава да дебатира абстрактно „рисковете и ползите“ от въвеждането на еврото, реалният проблем вече е видим за всички – ценовата спекула. Докато повечето партии отлагат решенията и прехвърлят отговорността между институциите, ДПС - Ново начало предприе конкретна стъпка. В Народно събрание влиза законопроект, който цели директна намеса в един от най-чувствителните сектори – цените на основните хранителни стоки.

Законът за максималната надценка, изготвен от парламентарната група на ДПС - Ново начало, е изграден около проста, но ефективна логика: когато пазарът не защитава потребителя, държавата е длъжна да се намеси. Особено в преходни периоди като този – до края на 2026 година, когато се очаква да приключи напълно транзитния период на България към преминаването към общата европейска валута. Именно тогава в редица държави се наблюдават опити за изкуствено покачване на цени, от които печелят малцина, а губят всички останали.

В основата на предложението стои въвеждането на т.нар. „Кошница на потребителя“, която трябва да бъде приета от Министерския съвет, съобщиха от пресцентъра на ДПС. Тя включва базови продукти от първа необходимост – хляб, брашно, мляко, захар, ориз и други. За тези стоки се въвежда таван от 20% на надценката между производителя или вносителя и крайната цена за потребителя. Това е ясен регулаторен инструмент, който ограничава спекулата, без да изкривява пазара.

В мотивите към законопроекта изрично се посочва, че моделът не е прецедент. Подобни механизми вече функционират в Германия, Франция, Гърция и Испания – държави, в които политиците не се колебаят да защитят обществения интерес, когато пазарната логика започне да работи срещу хората. На този фон дългогодишното бездействие в България изглежда все по-трудно за оправдание.

Контролът по прилагането на закона ще бъде осъществяван от Комисията за защита на конкуренцията, Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите. Предвидени са санкции между 5 и 20 хиляди евро – размери, които ясно показват, че нарушаването на правилата няма да бъде просто „разход“, включен в цената. Това отличава предложението на ДПС - Ново начало от редица предишни декларативни мерки, които така и не доведоха до реални резултати.

Социалният фокус на закона е ясен. Той е насочен към пенсионери, семейства с деца и домакинства с ниски доходи – групи, за които разходите за храна често надхвърлят 50% от месечния бюджет. Именно тези хора са най-уязвими при ценови сътресения и именно те най-често отсъстват от приоритетите на политическия дневен ред.

Законопроектът се вписва в по-широката стратегия на ДПС - Ново начало, ръководено от Делян Пеевски, за прагматична политика с измерим ефект. Ограничаването на надценките е една от малкото системни мерки срещу спекулата, предлагани до момента. Другата – „магазин за хората“, също реализиран по идея на Пеевски – показва същия подход: директна интервенция там, където пазарът очевидно не работи в интерес на обществото.

Контрастът с поведението на останалите политически сили е очевиден. Докато те продължават да обсъждат проблема на ниво експертни панели и телевизионни студия, ДПС - Ново начало поставя на масата конкретен законодателен текст. Въпросът вече не е дали има нужда от подобна мярка, а защо тя идва толкова късно и защо досега не беше предложена от други.

Предстои парламентът да реши дали ще подкрепи тази инициатива или ще запази статуквото на пасивност. Но едно е сигурно – в дебата за ценовата спекула след еврото вече има ясно предложение, ясен автор и ясна отговорност.