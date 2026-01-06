Кой защитава комунистическия наркотерорист?

Акцията на US Army е блестяща победа

На 19 март 2025 г. Доналд Тръмп даде 2-месечен срок на моллите в Техеран да прекратят атомната си програма. Те не му обърнаха внимание, с изключение на нахални изказвания на главатарите на режима. Тръмп ги чака до 12 юни 2025 включително. На 13 юни 2025, единственият петък 13-ти за м. г., Израел нападна Иран и го обезглави. Няколко дни по-късно САЩ унищожиха атомната програма на моллите.

От месеци Тръмп повтаряше, че ще свали Мадуро във Венецуела и унищожаваше лодки с наркотици на венецуелските наркокартели, включително на мощния картел „Cartel of the Suns“, собственост на милиардера Мадуро. Неокомунистите в САЩ и Западна Европа и техните медии и журналисти отговориха с истерична и искрена подкрепа за Мадуро, но едва ли са предполагали това, което се случи на 3 януари 2026 г.

Паметта на много и много хора на планетата е къса, затова пиша горното, за да уверя хората с къса памет по света и у нас, че Тръмп изпълнява почти всичко, което казва и е добре късопаметните да го слушат внимателно.

Задържането на Мадуро и съпругата му е поразително, защото:

1. Така се почита паметта на стотици хиляди американци, убити от наркотиците (фентанил), внасяни години и години в САЩ от Китай, Мексико и картелите. Тръмп това го прекрати! Но в случая става дума за кокаин, внасян години и години от Венецуела (Мадуро), т. е. Тръмп скоро и това ще прекрати. За незаконния президент на Венецуела неслучайно беше обявена награда от 50 млн. и вече срещу него са повдигнати обвинения.

2. Действията на 3 януари 2026 г. на US Army (и преди това на ЦРУ), във Венецуела са удивителни защото бяха извършени с повече от 150 самолета (!), без никакви американски жертви, светкавично и съвършено точно. Точно както унищожението на иранската атомна програма.

И друго: брилянтната акция на US Army e блестяща победа на американското оръжие над руското оръжие, защото Мадуро беше въоръжен да зъби и защитаван в бункера си именно от Кремъл!

Донякъде бях изненадан от донякъде приглушения отговор на неокомунистите по света и у нас. Само няколко видни неокомунисти защитиха открито Мадуро:

1. Генералният секретар на ООН;

2. Кметът на Ню Йорк;

3. Президентът на Бразилия;

4. Испанското правителство;

5. Кубинското правителство;

6. Президентката на Мексико.

Очевидно западните неокомунисти решиха, че засега не е подходящо да защитават комунистическия наркотерорист.

„Вашингтон пост“, враг на Тръмп, дори публикува уводна статия в подкрепа на действията на US Army!

Доводите на западните неокомунисти против акцията на САЩ са мухлясали и нелепи. Свалянето на Мадуро било незаконно, защото е извършено с правото на силата, не с правото на закона. Really? Неокомунистите имат нужда от този исторически урок: Няма държава на планетата Земя, която да не е създадена именно с правото на силата и в нарушение на международното право, с много малки изключения. Например любимата на неокомунистите Западна Европа, всички държави там бяха създадени с океани от кръв, чудовищно насилие и смърт!

Това добре го запомнете.

Мадуро беше защитен от Кремъл, Иран, Северна Корея, което не е изненада. Но руският олигарх Олег Дерипаска изрази публично тревогата си, че САЩ ще сложат ръка на петрола на Венецуела, след като направиха същото в Гвиана и така ще поддържат цените му около 50 долара на барел. А това е крайно вредно за военната руска икономика.

Оттук следва:

а) именно това е истинското притеснение на Кремъл, съвсем не Мадуро, когото Москва ще захвърли като мръсен парцал.

б) това доказва за сетен път, че Тръмп не е свързан с Путин.

Но също е вярно, че Тръмп официално обяви на 3 януари 2026 г., че САЩ временно ще „управляват“ Венецуела, включително петрола и в полза преди всичко на обикновените хора там, но също и в полза на САЩ. Не е ясно как това точно ще стане, но за късопапетните и незнаещите казвам: САЩ изгубиха милиарди вложения в петролната промишленост на Венецуела, когато комунистите там национализираха (откраднаха) тази промишленост.

Мадуро ще бъде съден в Ню Йорк, което ме тревожи доста, защото съдебната власт в Ню Йорк е на американските неокомунисти и техните медии. Милиардерът Мадуро ще наеме най-добрите адвокати и с помощта на местните съдии и прокурори и с подкрепата на мощните западни неокомунистически медии, които мразят Тръмп, може би комунистът ще бъде оправдан и ще се завърне тържествено във Венецуела. Няма да бъда изумен, ако това се случи.

Друго важно следствие след свалянето на Мадуро, засягащо България. Отново започна да се говори за машинното гласуване, с което той побеждаваше на изборите. Тукашните неокомунисти искат машините изцяло да бъдат използвани на идващите избори. Не че нещо ще се промени, ако изборите се проведат изцяло с хартиени бюлетини, но трябва да има справедливост - все пак.

Акцията на US Army е историческа, поразителна и справедлива, а президентът Тръмп отново доказа, че именно той е истинският наследник на Рейгън.