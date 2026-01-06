Безпомощна Европа в енергийната схватка на САЩ

Брюксел не надига глас срещу Вашингтон, за да не остане на тъмно и студено без война

Доналд Тръмп е готов да унижи отново Европа според западни наблюдатели

ЕС вече е изцяло зависим от газовите доставки отвъд Океана

Оказа се, че лидерите на страните от ЕС не надигат глас срещу Вашингтон заради безпардонната военна операция на специалните му части във Венецуела, която според плеяда изтъкнати юристи е в противовес с международното право, а от съвсем користни, прагматгични и много боязливи съображения. Просто защото след като накара Брюксел и неговите първенци да плащат вместо САЩ на Украйна, за да се бие срещу Русия, Доналд Тръмп ги приклещи жестоко в енергийна схватка, която е по-лоша от желязна и сега те не могат да мръднат.

Камо ли да протестират открито срещу действията на специалните части на Пентагона в Каракас или срещу откритите заявки на господаря на Белия дом да сложи ръка на Гренландия, тъй като по неговите думи Дания осигурявала сигурността на острова-континент с... шейни на кучешки впрягове!

Ами тръгнат ли европейците да протестират и да се противопоставят на амбициите му да наложи замисления от него нов световен ред на силните и способните да управляват, Старият континент като нищо може да остане, дори без война, на тъмно, студено и поизгладнял.

“Европейският съюз се борeше да се освободи от зависимостта си от руския природен газ, - обясни вчера влиятелният италиански всекидневник “Ла Стампа”, - но едва ли някой от неговите лидери си е представял, че новият стратегически доставчик - Съединените щати, ще се окаже толкова неудобен съвсем скоро”.

“В събота, когато Николас Мадуро беше заловен, - писа още външнополитическият наблюдател на вестника Федерико Фубини, - преговарящият на Владимир Путин с Белия дом - Кирил Дмитриев, очерта своите опасения - с добавянето на Венецуела в енергийния си портфейл Съединените щати вече контролират 20% от световното производство на петрол.” “Огромна сила”, според Дмитриев, но руснаците не изглеждали никак недоволни от нейното заформяне, тъй като имали своя собствена представа за това в каква посока Съединените щати биха могли да я използват.

Тоест не срещу Москва, която контролира подобаващо собствените си енергийни ресурси, а към европейските столици и макар това да е отчасти вярно за петрола, със сигурност то вече е по-вярно за природния газ - подчерта човекът на “Ла Стампа”.

И сега, след поставянето на колене на Венецуела, на дневен ред е заявеното от Тръмп анексиране на Гренландия, което вече не е само вероятност, а намерение, реализируемо с похвати като тези на Путин в Крим през 2014 г. Като новото, неприятното и опасното според редица медии в Западна Европа е това, че подобно деяние би било извършено срещу регион на Европейския съюз не от враг, а от ръцете на съюзник. В случая с Крим Европа отговори с първоначална вълна от санкции срещу Путин, но какво може да направи тя, изправена пред исполина Тръмп?

Нищо особено, по простата причина, че зависимостите на Европа от Съединените щати вече са огромни и многостранни - сигурност, достъп до пазари и технологии. Но енергийната зависимост, макар и второстепенна досега, се превръща в най-актуалната и опасна, тъй като днес Европейският съюз се нуждае от американски природен газ горе-долу толкова, колкото се нуждаеше от този на Москва преди четири или пет години.

Наистина, количествата американски втечнен газ за Европа са по-малки от тези, доставяни по тръбопровод от Русия през 2021 г., но според икономическите анализатори Белият дом има същата власт като Кремъл преди, да увеличава колкото си иска сметките за отопление и електричество на Стария континент чрез намаляване на доставките.

Не е тайна - през 2022 г. Европа се сблъска с енергийна криза, когато Путин започна да използва природния газ като оръжие, опитвайки се да я принуди да прекрати подкрепата си за Украйна. Изнудването се провали, отчасти защото други доставчици, предимно американски, се намесиха бързо. Например според мозъчния тръст “Bruegel” през януари 2022 г. Русия е била водещият доставчик за Европа с приблизително 2,6 милиарда кубически метра природен газ седмично.

Днес Москва на практика е изчезнала от европейските пазари, но междувременно продажбите на втечнен природен газ за Европейския съюз са нараснали от 1 на 2,9 млрд. куб. метра на седмица, като САЩ предоставят 60% от нужния на Стария континент общ обем. Като между 2021 и 2025 г. доставките на САЩ за Европа са се увеличили драстично от 1 на близо 8 млрд. куб. метра на месец. Интересното в случая е това, че американските енергопроизводители могат да продават целия си продукт на електроцентрали в Съединените щати или на азиатски клиенти. Тоест Америка не е толкова зависими от Европа, колкото е Европа от нея.

Това е подробност, която може би щеше да остане незабелязана, ако Тръмп не изглеждаше решен да наложи нови унижения на самата Европа - натърти Федерико Рубини във в. “Ла Стампа”. Значи да я постави на колене, както отрежда доктрината “Донро” засега само за двете Америки.