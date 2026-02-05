Помните ли как виха като карпатски вълци срещу закона за чуждестранните агенти? При условие, че такъв закон би позволил да бъдат осветени онези митични четирихилядници, за които разузнаването имало доказателства, според г-жа Бориславова. А то какво? Грантаджийските мекерета не искали да лъснат милионите, наливани в бездънните им гърла.

Пак ще се самоцитирам - Намирам американския и френския закон за чуждестранни агенти за прекрасен. Мисля, че е крайно време в България да бъде въведен такъв закон, без значение дали по американски, британски или френски модел. Държавата МОЖЕ и ТРЯБВА да идентифицира всички лица, които получават финансиране отвън - дали с фактура или в куфарче. И ако някой не го направи доброволно - да му наложи глоба от 100 000 евро, конфискуване на цялото имущество и 10 години затвор.

Кой знае защо, нашите пламенни борци за демокрация по западен модел, не искат такъв закон, който пази националните интереси на САЩ, Великобритания и Франция, макар че той би позволил да лъснат всички, които са на руска хранилка. Само си представете в колко силна позиция ще бъдат, когато вместо да хвърлят клевети по своите опоненти, че са "рубладжии" и "четирихилядници", могат спокойно да ги посочат с пръст и да кажат: "Еди кой си е агент на руско влияние и получава пари за позицията си." Без това да е клевета, както е в момента, а доказана информация. И готово - авторитетът на техния опонент е сринат катастрофално.

Кой знае защо, всички, набедени за "рубладжии" и "четирихилядници" нямат нищо против доходите им да бъдат проверени и дори настояват за такъв закон. Интересно, а?

Нещата са обидно прости.

За розовите клеветници е добре "руските агенти на влияние" да не бъдат разкрити, защото това ще им позволи да инсинуират за всеки политически опонент, че е на руска хранилка. Спомнете си мъглявото и неподкрепено с доказателства изказване на г-жа Лена Бориславова за четирихилядниците. Това е далеч по-удобно, защото по този начин ще могат да оказват психологически натиск и да поддържат постоянен стрес в редиците на идейните си противници, вкарвайки ги перманентен оправдателен режим. Една непрекъсната smear campaign без доказателства, само с мръсни намеци, клевети и подмятания.

Другата причина, поради която не искат този закон е, че ако включат лампата, може да се окаже, че платените руски агенти на влияние са много малко. Защото бруталната истина е, че много от хората в България, които заемат проруски позиции, всъщност го правят безплатно.

И трето - ситуацията е "Крадецът вика "Дръжте крадеца". Платените носители на експертиза хич, ама хич не искат да лъснат колосалните парични потоци към джобовете им. Защото иде реч за милиони, милиони, милиони долари, усвоявани от едни и същи, до болка отвратителни лица, които медии и политика ни пробутват.

Аз лично искам безкрайно много да се приеме американския, британския или френския закон. И така, опонентите ми ще се принудят да говорят с мен по същество, вместо да метнат мазна клевета и да се изнижат от дискусията.

Така е редно, за да сме спокойни всички.